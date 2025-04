Vandalizaron una escuela de una comunidad y dejaron amenzas en los pizarrones

“Lo que lo que más llamó la atención fueron las amenazas que dejaron escritas. Conclusiones por ahora no hay no hay ninguna, hipótesis hay un montón. Lo que sé está claro para la comunidad educativa es que no fue gente del paraje, que no fue gente de la escuela”, sostuvo el secretario de Prensa de ATEN de San Martín de los Andes, Diego Farias, a LMNeuquén.