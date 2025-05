Historias paranormales en la región: ¿Qué pasó con Gastón Pauls en Cinco Saltos, la ciudad de las brujerías?

Una de esas historias que meten miedo

Como bien explicó el blog “el modelo de Pickman”, abocado a este tipo de hechos extraños, desde los primeros asentamientos poblacionales en "Colonia La Picasa" (primitivo nombre de Cinco Saltos) varias familias inmigrantes se establecieron a orillas del río Negro. Pero hubo un lugar donde ningún inmigrante, por más valiente que fuera, pondría su puesto. El bajo de las ánimas, era llamado este sitio.

Casi un siglo atrás, una partida de 20 o 30 soldados fue enviada desde la línea de fortines a este bajo, con el fin de atrapar al famosísimo cacique Sayhueque. El pelotón fue masacrado en su totalidad por los indios, con excepción de un muchacho al que le perdonaron la vida para que llevara la noticia al fortín 1º División (Cipolletti).

Tiempo después, los locales que ocasionalmente transitaban por el bajo de las ánimas, comentaban sobre los extraños fenómenos que observaron en ese lugar. Desde grupos de luces malas hasta las manifestaciones de soldados e indios muertos antaño.

image.png Rituales y misterios en Cinco Saltos.

Con la llegada del progreso económico-industrial, la ciudad se expandió sobre todo terreno que ofreciera las condiciones necesarias para cultivos o minerales de extracción. Pero para muchos, el miedo es el mejor consejero, y siendo el bajo de las ánimas un lugar con un trágico pasado, la civilización jamás violó sus límites.

Hace décadas y por invitación del gobierno provincial, dos historiadores (no parapsicólogo) de la Universidad de Barcelona realizaron estudios de su suelo a fines de buscar pruebas sobre la "masacre de los soldados". Los especialistas encontraron en el suelo algunos restos de armas herrumbradas que datan de la época, pero nada concreto que confirmara los relatos de los habitantes de la zona.

Sin embargo, en su informe describieron cómo durante las excavaciones efectuadas, "sintieron" una poderosa energía, un aura perversa que flotaba en el ambiente. Este fue el puntapié para rescatar la leyenda.

image.png Hay prácticas extrañas y brujerías en la vecina ciudad.

Un dato real que a muchos inquieta es que en su suelo no crece ningún tipo de planta, ni se desarrolla ninguna forma de vida. Allí se realizan ritos esotericos y otras prácticas. Y trascendieron casos escalofriantes en Cinco Saltos que no tienen ningún tipo de explicación lógica…

La respuesta de Pauls

Consultado por el sitio Alto Misterio al respecto, Pauls negó haber estado siquiera en Cinco Saltos aunque admitió que “muchos me lo han preguntado”.

“Nunca fui, es real, me lo preguntaron muchas veces, como una especie de mito. Salvo y esto es mucha más grave que haya ido y no me acuerde, pero no… Me han parado en la calle para preguntármelo”, recordó.

Hay quienes descreen de los dichos de Pauls y otros que sostienen que en verdad a la producción fue a la que le cerraron las puertas cuando se contactó de manera telefónica. Desde Telefé, canal donde se emitía el programa admitieron que hubo un contacto inicial pero ellos fueron los que luego desistieron del viaje y del informe…

