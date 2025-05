El Diablito Echeverri comparó a Marcelo Gallardo y Pep Guardiola y reveló sus diferencias

El ex delantero de River sigue tomando ritmo en el Manchester City, y a pesar de su corta estadía en Inglaterra, ya nota la diferencias con el Millonario.

Al trazar el paralelo con su etapa en el fútbol argentino, el Diablito fue directo: "En River con Marcelo era más físico. Marcelo hace esas cosas que son muy buenas también y sirven mucho para los partidos. Esa es la diferencia", sentenció. Aunque apenas compartió unos meses con Gallardo, antes de que el Muñeco dejara la dirección técnica del Millonario en 2022, su palabra no pasó inadvertida entre los fanáticos que siguen con atención su evolución en Europa.

El joven talento argentino también habló sobre su vínculo con Guardiola, y dejó en claro que fue bien recibido por el entrenador catalán. "Me dijo que está muy contento de que esté acá y que cuente con ellos para lo que necesite", contó Echeverri, disipando así cualquier rumor sobre una posible salida a préstamo, que lo había vinculado en las últimas semanas con equipos como Girona y Lazio.

Diablito 2.jpg El Diablito Echeverri

El Diablito Echeverri habló de su adaptación en Inglaterra

Guardiola ya había anticipado hace algunos meses que su intención era que Echeverri termine la temporada en Manchester y, de ser posible, participe del Mundial de Clubes que se jugará a fin de año. “Principalmente, estará para el final de la temporada, quizá para el Mundial de Clubes”, dijo el entrenador en una conferencia de prensa reciente.

Durante la charla con el City, el Diablito Echeverri también confesó que Julián Álvarez fue uno de los primeros en recibirlo y que lo ayudó en el proceso de adaptación. Ambos compartieron vestuario en River y mantienen una relación cercana. "Me contó muchas cosas buenas del club, me ayudó mucho cuando llegué", reconoció el juvenil, que por ahora no ha debutado oficialmente, pero entrena regularmente con el primer equipo.