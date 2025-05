Inseguridad en Alta Barda: ex comisario pide mayor iluminación para cortar los robos

Los vecinos del sector Balcón de la Ciudad, de Alta Barda , son otros tantos de los que no pueden vivir tranquilos en medio de la inseguridad que reina en su barrio. Afirman que a pesar de varias medidas dispuestas, la situación no cambia y piden iluminación clave para algunos sectores que podría ayudar a frenar los robos.

Alveal comentó que la asiduidad de los robos tiene a los vecinos indefensos, aunque entiende que la situación que se vive allí "no escapa al resto de la ciudad; es en toda la ciudad".

Confió que para combatir los hechos de inseguridad, se ha conformado un grupo de alerta temprana entre vecinos y personal policial, que ha ayudado a mejorar la situación, "pero no la solucionó".

Además, consideró que si bien "se han sumado patrullas a pie, de noche en móviles, bicipolicías y patrullas motorizadas, incluso con todo ese trabajo que se hace no es suficiente; siguen ocurriendo hechos".

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA 2.webp

Por otro lado, indicó que los mayores blancos de los robos son las obras en construcción, ya que hay muchas de ellas por tratarse de un barrio en crecimiento. "Ese sector es el corralón de los malvivientes", señaló indignado, convencido de que muchos ladrones provienen de tomas y se llevan herramientas y materiales no para revender, si no para hacerse sus propias viviendas.

"Es lamentable porque esa gente, si necesita algún material, tiene que pedirle al gobierno, no ir a robar a los vecinos. Hoy construir tu vivienda cuesta un montón", recalcó.

Sobre las gestiones que están impulsando para paliar la inseguridad, señaló que se ha solicitado la iluminación de un sector de la Avenida Soldi, "que es muy bonita, pero le falta iluminacion" y hasta posee bicisenda, por lo que ni los ciclistas están seguros allí.

Por otro lado, piden la poda de algunos árboles en otros sector que afectan las luminarias existentes, al obstaculizar su luz.

"Hay que sumar, acá no nos podemos quedar tranquilos en nuestras casas. Si no nos hacemos escuchar por los funcionarios, no vamos a tener los resultados esperados", concluyó.

Inseguridad: una vecina instaló una cámara y se la robaron

Como ya se sabe, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en los barrios de Neuquén y Villa Ceferino no es la excepción. En un intento por sentirse más protegida, el mes pasado una vecina del sector decidió instalar una cámara de seguridad en las inmediaciones de su vivienda. Sin embargo, apenas dos días después de colocarla, se la robaron.

La vecina, quien junto a su esposo vende pan casero para subsistir, contó la frustración que sintió al notar que el dispositivo había desaparecido.

"Nosotros compramos una camarita para poder ver los hechos de inseguridad, porque a veces se escuchan gritos de ‘me están robando, me están robando’, y uno quiere salir a mirar, pero tiene miedo porque no sabés si te van a dar un tiro, una puñalada o un palazo. Somos personas grandes y tenemos temor, entonces, con mucho esfuerzo, compramos una cámara. Nos levantamos a las cinco de la mañana a hacer pan casero para vender, y así pudimos comprarla. No la pusimos dentro de nuestra propiedad, sino en el poste de luz, para que alumbrara tanto mi casa como afuera también", relató la mujer en declaraciones radiales.

Camara de seguridad Neuquén.jpg

Pero lo que pensaron que les brindaría seguridad, se convirtió en una nueva preocupación. La madrugada del sábado 5 de abril, alrededor de la una de la mañana, apagaron la cámara porque su teléfono —el único dispositivo en el que podían ver las imágenes— se quedó sin batería. Horas más tarde, al despertarse, se encontraron con la sorpresa de que el dispositivo había desaparecido.

"Mi marido me dijo ‘colocá la cámara, viejita, así miramos qué se puede ver’. Y cuando la traté de conectar, no aparecía en el teléfono. Salí a mirar afuera y le dije: ‘la cámara ya no está, voló’", recordó la vecina.