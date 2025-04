Inseguridad en Villa Ceferino: una vecina instaló una cámara y se la robaron dos días después

La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en los barrios de Neuquén y Villa Ceferino no es la excepción. En un intento por sentirse más protegida, una vecina del sector decidió instalar una cámara de seguridad en las inmediaciones de su vivienda. Sin embargo, apenas dos días después de colocarla, se la robaron .

"Nosotros compramos una camarita para poder ver los hechos de inseguridad, porque a veces se escuchan gritos de ‘me están robando, me están robando’, y uno quiere salir a mirar, pero tiene miedo porque no sabés si te van a dar un tiro, una puñalada o un palazo. Somos personas grandes y tenemos temor, entonces, con mucho esfuerzo, compramos una cámara. Nos levantamos a las cinco de la mañana a hacer pan casero para vender, y así pudimos comprarla. No la pusimos dentro de nuestra propiedad, sino en el poste de luz, para que alumbrara tanto mi casa como afuera también", relató la mujer en declaraciones radiales.