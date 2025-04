¡Se desató la guerra! Cinthia Fernández reveló cuánto paga Yanina Latorre para que su hija vaya a la facultad

Invitada al programa Ángel responde, que se transmite por Bondi Live, Cinthia habló del distanciamiento con Yanina y dejó varias definiciones que rápidamente se volvieron virales. Según contó, intentó comunicarse con ella en privado antes de hacer pública su molestia, pero al no obtener respuesta, eligió exponer su punto de vista. “Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa”, comenzó diciendo.

Cinthia también se tomó un momento para defender a Lola Latorre, la hija de Yanina, dejando en claro que su crítica no era hacia la joven, sino hacia la actitud de su madre. “Y no considero a Lola una nenita de mamá porque la piba estudia, labura, tiene su guita. Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas”, agregó con sinceridad.

Cinthia 2.jpg Lola, hija de Yanina Latorre

El enojo de Cinthia Fernández con Yanina Latorre

Además, defendió con firmeza su derecho a formarse académicamente, más allá de si paga o no por sus estudios. “Si estudio no importa si es de canje o no. Tengo ganas de estudiar. Primero, porque considero que de este medio solo no puedo vivir”, explicó. Y aprovechó para remarcar su trayectoria como trabajadora independiente y madre: “Soy una mina que lo demuestro en mi accionar porque intenté ponerme un local con mis ahorros, la peleo, tengo 70 trabajos, no me mantiene nadie, crio a mis hijas y las mantuve toda la vida sola. No le debo nada a nadie. Me hice cargo hasta de lo que no me correspondía”.

La mediática también cuestionó el doble estándar que, según ella, existe en los medios cuando se trata de mujeres que usan su imagen para obtener acuerdos comerciales. “Tengo canjes igual que vos, cobro marcas igual que vos, no hacemos nada muy distinto, eh”, concluyó, en un claro mensaje dirigido a Latorre.