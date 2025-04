El novio de Cinthia Fernández salió a defenderse luego de que una famosa lo acusara de violento

Recordemos que la actriz y modelo había dicho: "Tras haber sido víctima de abuso, también fui manipulada, expuesta y revictimizada por quien debía defenderme: mi ex abogado, Roberto Castillo. Fui atada legal y emocionalmente por una persona que utilizó mi caso para su beneficio, que me abandonó, me dejó sola y sembró dudas sobre mí".

"He actuado con integridad y respeto por la profesión durante toda mi intervención en la causa iniciada por la Sra. Flor Moyano vinculada a un presunto abuso sexual”, arrancó el comunicado en sus redes sociales el letrado y actual pareja de la bailarina.

Luego, prosiguió: “En todo momento me comporté con prudencia, incluso protegiéndola frente a los medios de comunicación, aún después de haber decidido renunciar voluntariamente a su representación y a ver esperado a que consiga a alguien que quiera representarla para no dejarla sin representación letrada".

image.png

"Mi compromiso ético y profesional sigue intacto. Sin embargo, frente a los reiterados ataques públicos de la Sra. Moyano y del profesional que actualmente la asesora, me veo en la necesidad de ejercer mi derecho a dar respuesta y defender mi buen nombre", sentenció su descargó en contra de los dichos de Moyano.

Cinthia Fernández se enfrentó a Yanina Latorre por chats

Hace unos días se filtró una conversación interna del chat de LAM, en la que una simple consulta desató una ola de cruces, chicanas y reproches entre las panelistas. Lo que empezó como una pregunta terminó escalando a un enfrentamiento verbal entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre.

image.png

Yanina lanzó un reproche: "Querida, me tienen que preguntar cómo me fue, pedazo de desalmadas". En ese momento, apareció en escena Cinthia Fernández que admitió que no sabía qué había pasado. "Ahora chusmeo, pero de verdad, no sé qué pasó". Esa declaración le valió un ataque directo de Latorre: "Sos panelista y no sabés qué pasa".

Cinthia no se quedó callada y respondió con dureza: "No, la verdad que no. Estuve sola, subiendo cosas porque tengo la casa inundada, dos nenas enfermas, así que me dediqué a mi casa. No prendí la tele. Pregunté por si te pasó algo, siempre tan agradable vos". Latorre remató con una frase que incendió aún más la conversación: "No vale la pena contestar. No entendés nada, Cinthia. No tenés humor, andá a sacar agua".