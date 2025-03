¡Estalló LAM! Yanina Latorre y Cinthia Fernández se trenzaron por chat y se filtró todo

El conflicto se disparó cuando Marcela Feudale preguntó en el chat si alguna de sus compañeras tenía el número de Pollo Álvarez. Fue Matilda Blanco quien le facilitó el contacto, pero cometió un pequeño error ortográfico al escribir el apellido con "b". La equivocación no pasó desapercibida para Yanina Latorre, quien reaccionó con ironía: "Dios, con B larga. Me duelen los ojos". Entre risas, Matilda respondió con emojis de caritas llorando de risa, intentando restarle importancia.

La polémica en el grupo de WhatsApp de LAM

Ahí fue cuando el clima en el chat empezó a enrarecerse. Latorre, que había tenido que realizarse un control médico por una mancha en la piel, aprovechó el momento para lanzar un dardo contra sus compañeras: "Bien Marce, hoy mejor. Gracias por preguntar. A las otras les chupé un huevo, amooor", dando a entender que ninguna de las demás panelistas se había preocupado por su estado de salud.

El comentario de Latorre provocó respuestas inmediatas. Laura Ubfal fue la primera en intervenir para aclarar que ella sí se había preocupado y que le había escrito en privado. "Te amo, Ubfal. A las demás, no", respondió con su habitual picardía.

Ante la tensión creciente, Nazarena Vélez quiso saber qué le había pasado a Yanina, y Julieta Argenta le recordó que ella también había estado atenta a su estado. Sin embargo, el clima seguía caldeado y, en medio de la conversación, Ximena Capristo intentó apaciguar la situación asegurando que en el programa habían preguntado por la salud de Latorre.

Cinthia 1.jpg Yanina Latorre y Cinthia Fernández

La pelea entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández

Lejos de calmarse, Yanina lanzó otro reproche: "Querida, me tienen que preguntar cómo me fue, pedazo de desalmadas", dejando en claro que, para ella, un simple comentario al aire no era suficiente.

En ese momento, apareció en escena Cinthia Fernández, quien, algo desinformada, admitió que no sabía qué había pasado. "Ahora chusmeo, pero de verdad, no sé qué pasó", comentó. Esa declaración le valió un ataque directo de Latorre: "Sos panelista y no sabés qué pasa".

Cinthia no se quedó callada y respondió con dureza: "No, la verdad que no. Estuve sola, subiendo cosas porque tengo la casa inundada, dos nenas enfermas, así que me dediqué a mi casa. No prendí la tele. Pregunté por si te pasó algo, siempre tan agradable vos". La discusión ya estaba en un punto de no retorno. Latorre, lejos de calmar las aguas, remató con una frase que incendió aún más la conversación: "No vale la pena contestar. No entendés nada, Cinthia. No tenés humor, andá a sacar agua".