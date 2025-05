Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre reveló por qué le tiene bronca a Mirtha Legrand

Yanina Latorre y Beto Casella son enemigos mediáticos desde siempre, este viernes la conductora recordó su gran cruce en la mesa de Mirtha Legrand.







La enemistad de Yanina Latorre y Beto Casella es de larga data y ha tenido sus momentos en donde estuvieron cerca de firmar la paz y otros, en donde sus conflictos recrudecieron. Este es uno de esos momentos. En LAM festejaron los 10 años al aire del ciclo y la panelista histórica del programa recordó con indignación el día en el que lloró en el programa de Mirtha Legrand luego de chocar durante todo el programa con el conductor de Bendita.

“La verdad es que estoy arrepentida de haber vuelto a la mesa de Mirtha. Lo que hizo Mirtha fue más espantoso. Primero, él se burló de mí y es verdad que lloré de impotencia. Yo era nueva, acababa de entrar en la tele. Él me odiaba. Moria fogoneó todo y no me dejaba hablar, ni contar nada. Me amenazaba con informes”, aseveró, luego de que recordaron aquel escandaloso momento en 2014 en el ciclo de la diva.

La incómoda cena en la mesa de Mirtha Legrand que vivió Yanina Latorre yanina latorre.png Yanina Latorre y Beto Casella en la mesa de Mirtha Legrand. “Llegué laburando acá como todos. Por eso estoy donde estoy y laburo desde el primer día. Y él decidió odiarme. Y él me hacía informes de 40 minutos todos los días destrozándome. Diego, inteligentemente, me dijo ‘no vayas’. Y yo, boluda verde, no le hice caso. ‘¿Qué me va a hacer? Debe ser un chiste de Bendita’, pensé. Nunca me imaginé esa maldad”, aseguró, molesta.