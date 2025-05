Melody Luz reveló el polémico motivo por el que se separó de Alex Caniggia y confirmó su nuevo noviazgo

Sin embargo, la calma duró poco. Melody, visiblemente dolida, compartió una serie de historias en Instagram donde dejó entrever que el detonante de la ruptura fueron reiteradas infidelidades por parte de Alex, especialmente tras el nacimiento de su hija. “Es re lindo tener a tu bebé en brazos recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”, escribió, dejando entrever un patrón de engaños que ya no estaba dispuesta a tolerar.

Más adelante, en un tono más firme y empoderado, sentenció: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz”. Esa decisión, según sus propias palabras, incluye el inicio de un nuevo romance: Melody confirmó que está saliendo con Santiago del Azar, el cocinero con quien ya había tenido cierta cercanía en El Hotel de los Famosos cuando aún estaba en pareja con Caniggia.

Melody Luz 2.jpg La storie de Instagram de Melody Luz

La foto de Melody Luz confirmando su nuevo romance

“Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, lanzó la artista en otra historia, usando una frase que ironiza con los típicos posteos motivacionales de su ex, a los que suele referirse como "factos masivos".

La declaración fue acompañada por una foto del cocinero sacándose la remera, a la que sumó con humor: “Por lo menos, díganme ‘provecho, hermana’”. De esta manera, Melody Luz dejó claro que está apostando nuevamente al amor, aún en medio de la exposición mediática y el reciente quiebre de una relación que parecía consolidada.