Qué dijo la ex de Alex Caniggia a horas de su dura separación

2.JPG Melody Luz y Alex Caniggia.

Los detalles de la separación de Alex Caniggia y Melody Luz

“Hay que fumarse a este infradotado”, reaccionó Yanina Latore, mientras Ochoa explicaba las causas de la separación. “Venían en una crisis que devino, obviamente (en separación). Quieren cosas diferentes para su vida”, señaló.

“Alex es muy polémico”, dijo Pepe Ochoa, en referencia a los violentos posteos que hace el mediático. “Hay toda una parte que a Melody le empezó a molestar y eso hizo que haya fricción en la pareja y tomaron la mejor solución que era separarse por la beba que tienen en común”, agregó.

“Yo hablé con Melody y me lo confirmó. No me quería dar más detalles, pero como ya lo tenía… Lo tengo confirmado”, cerró el panelista de LAM sobre la pareja que se conformó durante la primera temporada de El hotel de los famosos.

El mensaje de Melody Luz a Alex Caniggia luego de su separación

Melody Luz en Instagram.png

lejos de los desagradables gestos que tienen algunas parejas recién separadas, Melody optó por resaltar un detalle que engrandece a su ex. “Paternar es lo que mejor te sale en este mundo. Qué suerte tiene Vene de ser tu hija, me deja tranquila saber que amor de tu parte nunca le va a faltar”, escribió Melody, revelando el lado tierno de Alexander Caniggia.