Así fueron las increíbles vacaciones de la mujer de Alex Caniggia con su hija

La emoción de Melody Luz, la pareja de Alex Caniggia, en Jujuy

"Jujuy, me tenés enamorada", expresó Melody en la descripción de las fotos, dejando en claro su fascinación por el destino elegido para sus vacaciones familiares. Aunque su pareja, Alex, no pudo acompañarla en este viaje, no tardó en expresar su amor y cariño a través de un comentario en la publicación: "Las amo, mujeres de mi vida. Mis ositas hermosas para toda la vida".

La interacción entre Melody y Alex en las redes sociales no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes se sumaron a los miles de comentarios llenos de elogios y buenos deseos para la pareja y su pequeña. "Te amamos papuchi. La próxima te venís caquita, así no te extrañamos", respondió Melody con ternura al comentario de Alex, evidenciando la complicidad y el amor que los une como familia.

La insólita pelea de Melody Luz y Alex Caniggia por Lali Espósito

Sin embargo, esa complicidad no significa que estén de acuerdo en todos los temás, ya que como contó hace poco la propia Melody, hay un tema que los separa completamente: Lali Espósito.

"Opinamos muy diferente en muchas cosas. Hay cosas que él hace por polémica, que creo que ni vos ni yo, y muchas veces ni él sabe si lo hace realmente para generar polémica o si realmente lo piensa", sostuvo”, contó Melody Luz hace unos días.

"Hay temas que yo a veces no toco para que haya un buen clima en casa. Él ya sabe que yo la banco a Lali y él no la banca, así que se hablará de otra cosa. Pero intentamos no entrar en discordia con los temas que ya sabemos que no opinamos igual", cerró.