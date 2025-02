Cómo es el lujoso departamento de Alex Caniggia valuado en casi 400 mil dólares

Y agregó: “Me gusta que me critiquen porque eso significa que su miserable vida no vale nada. Ustedes quieren tener lo que yo tengo”, contó mientras absus manos manipulaban celulares con la marca estadounidense de la "manzanita". “¿Cuántos miles de dólares pensás que hay acá? 2000 dólares (un Iphone), tu sueldo de un mes. ¿Vos usas Android, pedazo de pobre? ”, disparó sin escrúpulos Alex .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alexcaniggia/status/1884705949937516978&partner=&hide_thread=false EL QUE TIENE PLATA HACE LO QUE QUIERE. pic.twitter.com/UMmGjkwMJ2 — EL EMPERADOR (@alexcaniggia) January 29, 2025

La desubicada opinión de Alex sobre Wanda días después que se confirme el amor con la China Suárez

El escándalo mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez sigue siendo el centro de atención en el mundo del espectáculo. Y como era de esperarse, varios famosos no tardaron en expresar sus opiniones. Esta vez, quien encendió la polémica fue Alex Caniggia, quien sorprendió a sus seguidores con declaraciones filosas en apoyo a Icardi y críticas hacia Wanda.

Desde el lujoso penthouse que comparte con su pareja Melody Luz y su hija Venezia, Alex compartió un video en sus redes sociales donde opinó sin filtro sobre el escándalo que involucra al futbolista y su exesposa. "Yo voy a opinar porque sé de lo que hablo. El gato callejero llora. Por eso esta conversación se entabló. La reina en el palacio y la vaca en el establo", lanzó el hijo de Mariana Nannis, dejando en claro su postura.

La durísima opinión de Alex Caniggia sobre Wanda Nara y la China Suárez

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo provocador y directo, Caniggia comparó a Wanda Nara con un auto antiguo y a la China Suárez con un deportivo de lujo. "Icardi la hizo perfecto, cambió un Fiat 600 por un Lamborghini Diablo", sentenció, haciendo referencia al vínculo que Mauro tuvo con la actriz y modelo tras la crisis con Wanda. La frase, que recordó a la célebre colaboración de Shakira con Bizarrap, fue también replicada por Alex en la descripción de su publicación.

Alex Caniggia.jpg Alex Caniggia

Como era de esperarse, los dichos de Caniggia no pasaron desapercibidos y generaron una ola de reacciones en Instagram. Algunos seguidores apoyaron su postura, mientras que otros lo criticaron duramente por sus comentarios. "Se tenía que decir y se dijo", expresó uno de sus seguidores, apoyando sus palabras. Sin embargo, no faltaron quienes manifestaron su descontento: "Se me fue un ídolo. Lo dejo de seguir", comentó otro usuario.