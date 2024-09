¿Qué pasó? Alex Caniggia le puso fin al streaming que hacía junto a Furia a dos meses de debutar

“Fueron dos meses hermosos. Dos meses muy cortos también ", sentenció Alex en el streaming que llevaba adelante junto a la ex Gran Hermano Furia Scaglione . Y agregó: "Quiero decirles que tal vez en dos meses la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views. Y eso no le va a pasar a un proyecto nuevo, aunque pongas a Brad Pitt o al que quieras. Esto es un proyecto de a poco, ¿vos pensás que los otros streams que arrancaron a los dos meses ya tenían 50 mil o 100 mil views ? Obviamente que no. Los proyectos tardan, algunos menos, otros más”.

Alex-Fin-Streaming.mp4

Y agregó: “También fuimos tendencia todos los días. Hablaban de nosotros un día, dos días, siempre. Le damos un aplauso al equipo. Gracias por acompañarnos en estos dos meses que fueron hermosos”

Para sumar a la palabra de Alex, Furia destacó: “Rompimos esquemas, rompimos en cuanto a cómo se dan los streamings y creo en ser lo más real posible, sin caretas. Bancándonos un montón de cosas, éramos noticia todo el tiempo. Nos robaban contenido para poder hacer contenido”.

“Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno. Mucho de lo que hacemos es por ellos que están atrás", dijo sobre la salida del periodista Tomás Díaz Cueto y Melina De Piano. "La Argentina nos queda chica", sentenció Alex.

Alex Caniggia 1.jpg

Una ex Gran Hermano se mostró muy cerca de uno de los dueños de OLGA

La ex Gran Hermano, Lucila "La Tora" Villar, fue una de las nominadas en los Premios Martín Fierro 2024 en la terna de "Revelación" por sus apariciones en el streaming de la última edición del reality, y por ser panelista en La Noche de los Exs. Sin embargo, protagonizó un picante momento, cuando se encontró con el productor de Olga, Luis Cella.

Cella es el fundador y director del canal de streaming OLGA, en el que trabajan Migue Granados, Nati Jota, Yayo, y muchos otros famosos. Junto a su hermana Bernarda, crearon el canal y se posicionó como uno de los líderes entre la audiencia argentina. “Estamos muy contentos porque el proyecto superó nuestras expectativas: no nos imaginamos conseguir esto y tan rápido; desde el principio, el objetivo fue ofrecer algo distinto a lo que ya estaba disponible en las plataformas”, señaló en una entrevista.

Debido a su importancia en los medios, el empresario estuvo invitado a la gala de los Martín fierro. Por su parte, a lo largo de la noche, La Tora se encontró con ganadores y nominados, y realizó diversas entrevistas para el streaming de Telefe. Fue en ese momento donde apareció Luis Cella y un picante intercambio surgió entre ambos.

La Tora-Luis Cella.jpg

La entrevista comenzó con la celebración de la conductora por el gran despliegue en el teatro Gran Rex con el Cris Morena Day. Sin embargo, los usuarios en redes sociales notaron que él no tenía intenciones de hablar de eso con ella. Por el contrario, y con un tono seductor, el producto lanzó: "Escuchame, ¿viene después a la fiesta de acá al lado?". "Sí, obvio. ¿Vos vas?", respondió La Tora. "Vamos, nos vemos ahí", le tiró Cella.

El picante momento que protagonizaron La Tora y Luis Cella

Luis Cella la encaró a La Tora, sin dar vueltas: "Nunca viniste al canal". "No me invitaste", le respondió Lucila. "Vení", retrucó el productor. "¿Vos todo bien con Telefe?", picanteó ella. "¿Te dejan? ¿Podés?", sonrió él. "Vos podés todo", sentenció la ex GH, haciendo alusión a los contactos que tiene Luis.

El intercambio terminó con Cella asegurándole a la ex Gran Hermano que en la semana iba a aparecer en OLGA. "A mí no me la agites... Pero voy a ir", disparó La Tora, al mismo tiempo que el empresario le reiteró la invitación formalmente ante la cámara de Telefe.

Tora-Cella.jpg

Si bien pareció una conversación de colegas, los usuarios notaron el tono seductor que ambos utilizaron en todo momento. Esto emocionó a los fanáticos, ya que están muy atentos a la situación romántica de Lucila "La Tora" Villar, y a la importancia que está tomando Luis Cella en los medios de comunicación. Hasta el momento, ninguna de las dos personalidades se pronunciaron al respecto, pero tampoco negaron que hubo una atracción.