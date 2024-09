Santiago Del Moro confirmó que en diciembre vuelve Gran Hermano

Cómo anotarse

Aún hay tiempo de anotarse para ser parte de la nueva temporada. Los interesados tendrán que ingresar a granhermano.mitelefe.com, el sitio da la bienvenida a una nueva edición del reality y aclara que para anotarse hay que ser mayor de 18 años y completar un formulario.

Para registrarse, los interesados deben brindar los datos básicos: nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad, género, dirección, provincia, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

También se piden los usuarios de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok.

A su vez, los solicitantes deben agregar el link a un video de presentación para el casting. Para ello, la misma web especifica cómo debe ser ese contenido audiovisual: "Compartinos un video donde te presentás y nos contás de vos así podemos conocerte".

GH.jpg Vuelve Gran Hermano con novedades

"Podés subirlo a Youtube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video. Una vez subido a esa plataforma, copiá el link o URL del video y pegala en el campo disponible en el formulario. El video NO PUEDE superar los 2 minutos", aclara la producción de Telefe.

Una vez completados los datos básicos, el formulario propone preguntas más amplias como: estudios cursados, hobbies, habilidades, si sabe nadar, si participó de otros programas de televisión, situación laboral actual, con quiénes vive, si tiene alguna alimentación especial y si tiene vínculo con algún famoso.

Para finalizar, hay consultas más enfocadas en el juego dentro de la casa como: por qué querés entrar a Gran Hermano, qué harías con el premio, si ya te habías anotado para otras ediciones, cuál sería tu estrategia de juego y qué estarías dispuesto a hacer para ganar.

Un Gran Hermano como Susano

Susana Giménez volverá a la televisión argentina con el programa que brilló y sumó a su exitosa carrera, a partir del próximo domingo en la pantalla de Telefé. La reconocida actriz está formando su equipo de trabajo y tendrá sus distinguidos "susano"; uno de ellos causó atención.

En las últimas horas se conoció el nombre del primer susano. Es que la persona elegida para ocupar ese rol es reconocida en el ambiente por su último paso por el reconocido reality Gran Hermano, aunque no tuvo éxito en la estrategia de su juego y se retiró pronto del certamen.

Se trata de Lisandro Navarro, más conocido como Licha, que estará junto a la reconocida conductora televisiva. Según se conoció, el ex hermanito fue confirmado ya que la producción del programa no pudo contratar a Marcelo Bezina, el icónico Marcelito que sacaba los cupones de los sorteos desde 2004 junto a Susana, tras no acordar el salario.