No era un forúnculo: el verdadero motivo por el que internaron a El Polaco

Se encuentra en una clínica al cuidado de su mamá, María. El cantante no pudo participar del viaje egresados que iba a hacer junto a su hija Sol.

Ezequiel Cwirkaluk, conocido popularmente como El Polaco, rompió el silencio y habló de su internación que preocupó a sus seguidores. En las últimas horas, el cantante fue noticia por un supuesto forúnculo que lo habría dejado internado, sin embargo, aclaró el verdadero motivo que lo llevó a una clínica.

“La idea del Polaco es poder recuperarse para viajar en unos días”, aseguró el periodista Leo Arias en su red social X respecto a la salud del ex de Karina la Princesita.

El cantante tenía planeado viajar este jueves junto a su hija Sol a Bariloche, ya que había sido elegido por los compañeros de la adolescente como padre responsable para el viaje de egresados.

Frente a las versiones, el cantante decidió charlar con la prensa y explicar cuál había sido el verdadero motivo de su internación y desmintió que se tratara de un forúnculo. En diálogo con TeleShow, El Polaco confirmó que la dolencia se trató de una “infección urinaria” y que está en tratamiento con “antibióticos” y que se siente “de diez”.

Respecto a la posibilidad de perderse el viaje de egresado de su hija, del cual sería el coordinador, concluyó: “Cuando esté bien, viajo”.

En las últimas horas usó sus redes sociales para compartir dos fotos en sus historias. En la primera se ve a su madre, Mariana acompañándolo en la recuperación y acompaña la imagen con la frase “El amor de una madre”, y la otra se lo ve “beboteando” a sus más de 2,7 millones de seguidores.

El Polaco

El Polaco habló sin filtros sobre su separación de Bayby Silenzi

A casi siete años de comenzar a escribir su historia de amor con varias idas y vueltas, El Polaco habló de su separación de Barby Silenzi, la mamá de su hija Abril, y le dejó la puerta abierta a la reconciliación.

“Estoy ahí, tranquilo. Siempre con Barby tenemos distanciamientos. No diría separación”, dijo el cantante de cumbia en nota con Puro Show, el programa de eltrece. Y el notero le retrucó: “Ella está muy decidida. Dice que esta vez es definitivo”.

Cauteloso con sus palabras, el Polaco expresó: “Está perfecto. Ella lo dijo, yo no digo nada... Yo vivo mi vida tranquilo”. “Sí es verdad que me mudé, pero siempre pasa. En el mismo barrio tengo las dos casas. No es que tengo que hacer un quilombo bárbaro”, agregó el cantante.

barby-silenzi-y-el-polaco-comenzaron-su-relacion-77XNEFLGTVBVHI5T6MIBEXVIS4.jpg

Unidos de por vida por su hija en común, el Polaco habló del vínculo familiar que mantiene con la bailarina. “Estamos bien. Fue el cumpleaños de Abril y estuvimos juntos, perfectos. Si hay amor y hay una familia, siempre las cosas se piensan un montón de veces antes de una separación total”, dijo.