Flor Vigna tildó de “loco” a Luciano Castro: “Ayúndelo”

La cantante relató que su vinculo con la actual pareja de Griselda Siciliani fue su peor experiencia y lo fulminó al tildarlo de “loco”.

Flor Vigna rompió el silencio a años de separarse de Luciano Castro y reveló que su romance con el actor fue un “infierno”. Todo se dio en el marco de una entrevista de la cantante en el streaming de Martín Cirio donde relató lo mal que la pasó en su relación con el actual novio de Griselda Siciliani.

“Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó, todo, y no te voy a contar toda la situación, ¿entendés? Te puedo contar que viví un recontra reinfierno, que me encantaría, hay una parte de mí que tiene ganas de decirla. Me pasó todo esto y otra parte de mí que dice, no está bueno porque si no, van a hablar todo el tiempo de esto”, contó luego del streaming en un móvil para Puro Show (Eltrece).

Cuando le consultaron por el llamado de Castro, la actriz disparó sin filtros: “Está re loco, re loco. No te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal” y pese a ello reconoció que todo sirve para aprender y pidió que “ayuden” al actor.

En la entrevista con Cirio, Vigna contó que Siciliani era su amiga y que la traicionó. “Se hace la amiga y después se quiere garch… a tu novio, es raro”, dijo y recordó algunas situaciones de la ex de Adrián Suar que mostraron el interés de esta por Castro. “Ella a mí me decía “venite al teatro con Lucho” porque le mandaba a él y no le respondía… te da bronca”.

“Después entendí que me tenía que separar y sin ese cuerno no me iba a animar. Estaba haciendo de madrastra, nada que ver, yo tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos”, lanzó polémica tras el vinculo con los hijos de Luciano y Sabrina Rojas.