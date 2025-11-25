Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 25 de noviembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 25 de noviembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 25 de noviembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. No tendrá más remedio que soportar un gasto imprevisto. Logrará un compromiso con sus compañeros de trabajo. El ajetreo diario le provoca hiperactividad, descanse más.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Día laboral lleno de nuevas ideas y proyectos. Las posturas que adopta en el trabajo no son buenas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Si no quiere malas caras, modere su lengua. Etapa de mayor estabilidad económica. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Su organismo necesita descansar más.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Excelente momento para realizar operaciones bursátiles. Mucha prudencia para evitar discusiones en el trabajo. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Revise nuevamente sus proyectos laborales. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Le vendría bien independizarse laboralmente. Su piel necesita cuidados, no lo olvide.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Se puede dar un fructífero encuentro amoroso. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Hay cursos interesantes para su desarrollo profesional. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Cuidado con los cambios de temperatura.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Día de tensión por asuntos de dinero. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Excelentes condiciones físicas y mentales.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Los negocios pueden ser adversos para usted. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Acusará los cambios bruscos de temperatura

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Practique deporte, reactivará su circulación.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Económicamente, la suerte le sonríe. Manifieste mayor interés en su actividad laboral. Cuide esa afonía y no hable demasiado.