Incendios en el norte neuquino: está contenido en una zona, pero sigue en Loncopué

Así lo informó esta mañana la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, tras implementar una estrategia de ataque nocturno

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó este jueves a la mañana que el incendio del Cerro Caicayén, en El Cholar, se encuentra contenido . En cercanías de Loncopué, sin embargo, los incendios de Ranquilón y El Escorial avanzan a ambos lados de la ruta provincial 21.

Las brigadas continúan trabajando en el lugar para asegurar el perímetro y evitar posibles reinicios, mientras se mantienen las tareas de vigilancia preventiva debido a las condiciones meteorológicas.

"Gracias al enorme esfuerzo realizado durante la noche por todo el personal operativo, hoy podemos anunciar este logro. Pedimos a la comunidad mantenerse atenta a los partes oficiales", afirmó la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos Luciana Ortiz Luna.

Luciana Ortiz Luna Omar Novoa

El incendio del Cerro Caicayén, que afectó aproximadamente 600 hectáreas, fue abordado con una estrategia de ataque nocturno, una modalidad excepcional que permitió operar con 20 brigadistas, con asistencia médica del SIEN durante toda la intervención.

Por otra parte, el personal operativo de la Secretaría realizó la evacuación de una criancera y sus animales, para evitar que regresen a las zonas de pastoreo sin advertir la presencia del fuego. El operativo se desarrolló en trabajo conjunto con la intendenta de El Cholar, Silvia Canales, quien se encuentra en territorio desde primera hora junto al personal del gobierno local.

El incendio sigue en Loncopué

En cercanías de Loncopué, los incendios de Ranquilón y El Escorial avanzan a ambos lados de la ruta provincial 21. En este sector se trabaja bajo una estrategia conjunta con la Federación de Bomberos Voluntarios, que aportó 25 efectivos que comenzarán a operar desde la mañana. Más de 100 brigadistas están abocados a esta tarea.

Los medios aéreos -2 aviones hidrantes y un helicóptero- operarán a primera hora sobre el incendio en El Cholar y luego se desplazarán hacia Loncopué, de acuerdo a las condiciones del viento y la visibilidad.

"Se solicita a la población no circular por las zonas afectadas y respetar todas las indicaciones del personal de emergencia", pidió el gobierno provincial.