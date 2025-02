El particular calzado de Tini Stoessel que promete marcar tendencia

La cantante argentina Tini Stoessel no solo sigue dando de qué hablar en la música, sino que también impone estilo en la moda. Durante su estadía en Los Ángeles, donde se encuentra trabajando en su próximo álbum, la artista sorprendió a sus seguidores con un innovador look que rápidamente se convirtió en tendencia. En particular, un calzado poco convencional captó la atención de sus fans y de la industria fashionista.