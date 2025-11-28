Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 28 de noviembre

Predicciones del horóscopo para el viernes 28 de noviembre: energía cambiante, decisiones clave y oportunidades para cada signo. Entérate qué te depara el día.

Conocé que te depara el horóscopo en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Este viernes 28 de noviembre llega con un movimiento energético fuerte , marcado por decisiones importantes, conversaciones pendientes y oportunidades que podrían redefinir el cierre del mes . Las sensaciones de impulso se mezclan con momentos de repliegue interno, especialmente en lo emocional. Todas las predicciones del horóscopo , semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Día ideal para resolver trámites o situaciones que venís postergando. En lo afectivo, una conversación pendiente puede abrir un escenario más claro.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tu estabilidad se fortalece, pero necesitás ordenar prioridades. Evitá cargar con problemas ajenos. En el amor, se estabiliza el clima.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El viernes te pide foco: demasiadas tareas pueden dispersarte. Buen día para entrevistas o acuerdos laborales.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las emociones estarán más intensas, pero te darán intuiciones acertadas. Un encuentro clave trae alivio.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Momento de brillo personal: proyectos creativos o presentaciones salen mejor de lo esperado. En lo familiar, llegan buenas noticias.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu mente está ágil, pero también crítica. Evitá enojarte por detalles menores. En el trabajo, avances concretos.

horóscopo.jpg Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Un gesto afectivo te cambia el ánimo del día. En lo laboral, equilibrio entre esfuerzo y reconocimiento.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Decisiones drásticas te rondan, pero no te apures. Este viernes favorece el análisis profundo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran oportunidad para iniciar algo nuevo: viajes, cursos o proyectos personales. En pareja, aparece una propuesta interesante.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Buen rendimiento laboral con posibilidad de reconocimiento. En lo emocional, te mostrás más accesible.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad está en alza y te abre caminos inesperados. Evitá discusiones familiares en horas de la tarde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Las emociones se ordenan y recuperás claridad. Excelente jornada para acuerdos, citas o decisiones financieras pequeñas.

Reflexión

Este viernes nos recuerda que cada signo atraviesa su propio proceso, pero todos compartimos una misma necesidad: ordenar lo que sentimos antes de avanzar. Las predicciones hablan de decisiones importantes, conversaciones que se habilitan y oportunidades que empiezan a tomar forma.