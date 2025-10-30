Se trata de una moda que era muy popular hace unos años y volvió con un estilo moderno. Sus características y cómo lucirlo.

Este es el corte de pelo que fue furor en los ´70 y ahora vuelve con todo: el flequillo que ya es tendencia

La moda y la belleza viven en constante renovación, y el mundo del cabello no es la excepción. En 2025, hay una tendencia que marcó toda una generación en los años 70 y ahora regresó con fuerza. Este nuevo estilo mezcla naturalidad y elegancia y vuelve a imponerse como uno de los cortes de pelo más elegidos en peluquerías y centros de belleza.

Dentro de los cortes de pelo más populares del año, el flequillo cortina , también conocido como curtain bangs , se caracteriza por su caída suave hacia ambos lados del rostro , creando un efecto natural que realza las facciones y aporta movimiento al cabello.

Según los especialistas, se trata de uno de los estilos más versátiles , capaz de adaptarse a casi todos los tipos de cara y de pelo . Además, también es ideal para combinar outfits elegantes, como también otras alternativas deportivas y urbanas.

De hecho, fue un ícono en la década del 70, cuando estrellas como Brigitte Bardot, Jane Birkin o Farrah Fawcett lo lucían como símbolo de estilo y de elegancia en aquella época. Ahora, medio siglo después, regresa como un corte renovado y moderno, pero con tintes vintage.

Por qué el flequillo cortina vuelve a ser tendencia

El flequillo cortina es ideal para las personas que buscan mostrar un estilo natural y no tan forzado. Siguiendo esa línea, las tendencias de belleza priorizan los acabados con textura y el brillo saludable del cabello en lugar de cortes rígidos y estructurados.

En tanto, la peluquera española Encarna Moreno, referente internacional y con más de 130 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@peluqueria_encarna_moreno_), lo define como "uno de los estilos más versátiles y favorecedores".

"Su atractivo está en su capacidad para enmarcar el rostro y rejuvenecer la expresión facial sin un cambio radical de look. Además, favorece especialmente a los rostros redondos o cuadrados, porque estiliza y alarga. En los ovalados refuerza la armonía natural", destaca.

Cómo se lleva el flequillo cortina, la nueva tendencia en belleza

El flequillo cortina se caracteriza por su caída lateral suave, creando un efecto natural que enmarca el rostro, pero sin taparlo. El largo suele ubicarse entre el pómulo y la mandíbula, lo que le da dinamismo al corte y permite que se vea bien tanto suelto como recogido.

Una de sus principales ventajas es su adaptabilidad a distintos tipos de cabello y rostros. No requiere una textura específica: se puede lucir con pelo liso, ondulado o con rulos suaves.

En cabellos finos, el flequillo cortina aporta volumen y movimiento. Para mantener su forma, alcanza con un brushing ligero hacia afuera o un toque de plancha para abrir las puntas.

Cómo se lleva el flequillo cortina, la nueva tendencia en belleza

Por su parte, en el caso de los cabellos con ondas naturales, únicamente hay que aplicar un poco de crema de peinar o mousse para realzar su textura sin perder naturalidad. Para un mejor resultado, los estilistas aconsejan evitar el exceso de fijadores que puedan restarle frescura al pelo.

Cortes de pelo que combinan con el flequillo cortina

Una de las principales ventajas del flequillo cortina es que permite potenciar cualquier estilo de corte; desde lo más clásico hasta lo más moderno.

Las cabelleras largas pueden combinarlo con ondas naturales, mientras que las personas con pelo más suave suelen acompañarlo con la caída del flequillo, lo que genera un efecto de movimiento continuo.

No obstante, una de las combinaciones más elegidas son los cortes en capas medias. Esto logra realzar la textura, al mismo tiempo que acompaña la caída del cabello. Los expertos lo recomiendan para cabellos gruesos y con mucho cuerpo.

En diferentes formas y estilos, este corte de pelo vintage se posiciona como una de las tendencias en moda y belleza para la temporada.