Esta tendencia del pasado se impone entre las más elegidas por los especialistas. Uno por uno, los tipos de rostros que se benefician.

Qué es el Flequillo Birkin que está tan de moda (y los rostros que se ven más favorecidos por el corte)

Los ciclos de la moda confirman la tendencia de que todo lo vintage vuelve a cobrar importancia con el paso de los años, y el flequillo Birkin es la prueba de ello. Se trata de un corte inspirado en Jane Birkin , ícono de la cultura pop y la elegancia parisina de los años 70. En detalle, en qué consiste y cuáles son los rostros que se ven más favorecidos con este corte.

El peinado de Jane Birkin fue furor en su época, y en la actualidad se convirtió en uno de los más solicitados en las peluquerías y difundido por influencers de moda en las redes sociales.

Este estilo difiere considerablemente de los más populares del último tiempo, ofreciendo una estética más descontracturada y que potencia la mirada, algo que no favorece a la mayoría de los rostros.

Cómo es el flequillo Birkin y qué lo diferencia de otros estilos

Con el flequillo Birkin, el cabello cae suavemente sobre las cejas, con mechones finos y un acabado descontracturado que deja de lado la rigidez de los flequillos rectos que requieren un mantenimiento constante.

Gracias a esto, se transformó en uno de los favoritos entre mujeres y se vio en las principales campañas de moda y belleza en el último tiempo, sobre todo aquellas con una búsqueda más juvenil y sofisticada al mismo tiempo.

En comparación con los flequillos compactos tradicionales, el Birkin ofrece una textura desmechada, con volumen y un acabado que acompaña tanto al pelo liso como al ondulado. Además, al tratarse de un look informal, se adapta de forma ideal al natural del pelo, e incluso a los días con más humedad y frizz.

Este peinado suele estar acompañado de outfits retro inspirados en los años 70, pero adaptados a las tendencias de moda y belleza actuales. Además, los expertos aconsejan mantener la textura ligera y con movimiento, evitando el exceso de productos de fijación.

A quiénes les favorece y a quiénes no

El flequillo Birkin favorece considerablemente a ciertos rostros, pero hay algunos con los que no suele adaptarse de la mejor manera y puede ser todavía más difícil incorporarlo.

Como sucede con la mayoría de los cortes de pelo, el resultado depende en gran medida de la forma del rostro y el tipo de cabello con el que cuenta cada uno.

En este caso, el Birkin es ideal para rostros ovalados, porque realza la simetría natural, como también en caras alargadas, ya que ayuda a acortar visualmente la frente y genera más balance en las proporciones de la cabeza. Asimismo, en los rostros cuadrados aporta suavidad y remarca los ángulos de la mandíbula.

Sin embargo, hay algunos rostros que no se ven del todo favorecidos en caso de optar por este peinado. Por ejemplo, las caras redondas o con cabellos muy densos pueden aumentar la percepción del volumen en la parte superior del rostro, mientras que en frentes bajas o facciones pequeñas parece achicar visualmente las proporciones del rostro.

Jane Birkin: la musa que convirtió un flequillo en ícono

Nacida en Londres en 1946, pero radicada en Francia, Jane Birkin se destacó como actriz y cantante, aunque con el paso de los años se convirtió en un ícono cultural de los años 70, reconocida por su estilo natural y su influencia en la moda y la música.

Su imagen con pelo largo, flequillo suelto y vestidos simples se convirtió en una forma de vestirse que trascendió los años y hoy se posiciona como uno de los más populares en moda y belleza.

Además, Birkin fue musa de Serge Gainsbourg, protagonizó películas aclamadas en Francia (Blow-Up en 1966; The Swimming Pool en 1969 y Evil Under the Sun en 1982, entre otras) y se convirtió en referente mundial de la moda.

Esto permitió que cinco décadas después este corte llevara su nombre, con un característico flequillo que potencia la mirada y se adapta a diferentes estilos de rostros.