Las 5 palabras que más repiten las personas envidiosas, según la IA
En este artículo, te contamos cuáles son las cinco palabras que más repiten las personas envidiosas según la IA.
A lo largo de la historia, numerosos pensadores, filósofos y artistas se refirieron a la envidia, ese sentimiento que suele corroer a las personas. Así, por ejemplo, el poeta español Francisco de Quevedo señaló que “la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come”. Al igual que sucede con variados tópicos, la IA realizó una selección que incluye a las cinco palabras que más repiten las personas envidiosas. ¿Cuáles son?
El poeta estadounidense Wallace Stevens (1879-1955) manifestó con lucidez: “En cuanto el hombre abandona la envidia empieza a prepararse para entrar en el camino de la dicha”. En la misma línea, el francés Víctor Hugo fue categórico: “¿Qué es un envidioso? Un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta”.
Según la IA, las cinco palabras que más repiten las personas envidiosas son:
- Suerte.
- Fácil.
- Pero.
- Siempre.
- Yo.
Claro que la pronunciación reiterada de cada uno de estos cinco vocablos esconde otra intención. En ocasiones, decirle “tuviste suerte” a una persona no siempre es sinónimo de elogio. Para la IA, “suerte” puede representar una forma sutil de quitarle mérito al otro y atribuir su éxito a factores externos. Como otros comentarios, a primera vista suena amable, pero en el fondo esconde un dejo de resentimiento. Por otra parte, emplear la palabra “fácil” en determinados contextos donde hubo esfuerzo es una manera de minimizar lo que el otro consiguió y no valorar debidamente lo que hizo para conseguirlo.
En relación a la palabra “pero”, la inteligencia artificial puso especial énfasis en subrayar que en muchas ocasiones el “pero” aparece seguido de un elogio al que luego se descalifica inmediatamente. De acuerdo a la IA –pero también a la psicología- quienes padecen del sentimiento de envidia suelen emplear la palabra “siempre” para generalizar y victimizarse. Suele aparecer con frecuencia en frases que marcan desigualdad o que persiguen compararse con el otro. Un ejemplo: “vos siempre tenés esto o aquello y yo nunca tengo nada”.
Asimismo, la IA detectó que en muchos comentarios envidiosos es común que haya una presencia exagerada de la palabra “yo”, y que ello se deba a una clara intención del que habla de llevar la conversación hacia uno mismo, incluso cuando el tema de la conversación es claramente el logro de otra persona.
Por otra parte, la IA precisó cinco rasgos que pueden permitir detectar a una persona envidiosa:
- Critica todo: se ocupa permanentemente de los defectos o fallas de los demás.
- Juzga de forma despectiva: como necesita sentirse superior, procede a comportarse de esta manera.
- Desvalora constantemente los logros de los demás: para proteger su autoestima –que suele verse afectada cuando se compara con otras personas-, minimiza los éxitos ajenos y los justifica como producto de la suerte.
- Compite exageradamente: es común que el envidioso compare sus logros permanentemente y, en lugar de alegrarse por el éxito de los demás, sienta la necesidad de superarlo o de quitarle mérito.
- No apoya al otro: en general, el envidioso carece de autenticidad. Y suele fingir interés o alegría por los logros de los demás.
Te puede interesar...
Leé más
Los únicos 3 trabajos que sobrevivirán con el avance de la inteligencia artificial, según Bill Gates
Hablan con él todos los días, pero casi nadie le hace preguntas: el fenómeno detrás de CAPI en Neuquén
La Inteligencia Artificial descubrió cuál es la App que vuelve lento tu celular
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario