Las 5 palabras que más repiten las personas envidiosas, según la IA

En este artículo, te contamos cuáles son las cinco palabras que más repiten las personas envidiosas según la IA .

A lo largo de la historia, numerosos pensadores, filósofos y artistas se refirieron a la envidia , ese sentimiento que suele corroer a las personas. Así, por ejemplo, el poeta español Francisco de Quevedo señaló que “la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come”. Al igual que sucede con variados tópicos, la IA realizó una selección que incluye a las cinco palabras que más repiten las personas envidiosas . ¿Cuáles son?

El poeta estadounidense Wallace Stevens (1879-1955) manifestó con lucidez: “En cuanto el hombre abandona la envidia empieza a prepararse para entrar en el camino de la dicha”. En la misma línea, el francés Víctor Hugo fue categórico: “¿Qué es un envidioso ? Un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta”.

Claro que la pronunciación reiterada de cada uno de estos cinco vocablos esconde otra intención. En ocasiones, decirle “tuviste suerte ” a una persona no siempre es sinónimo de elogio. Para la IA , “ suerte ” puede representar una forma sutil de quitarle mérito al otro y atribuir su éxito a factores externos. Como otros comentarios, a primera vista suena amable, pero en el fondo esconde un dejo de resentimiento. Por otra parte, emplear la palabra “fácil” en determinados contextos donde hubo esfuerzo es una manera de minimizar lo que el otro consiguió y no valorar debidamente lo que hizo para conseguirlo.

En relación a la palabra “pero”, la inteligencia artificial puso especial énfasis en subrayar que en muchas ocasiones el “pero” aparece seguido de un elogio al que luego se descalifica inmediatamente. De acuerdo a la IA –pero también a la psicología- quienes padecen del sentimiento de envidia suelen emplear la palabra “siempre” para generalizar y victimizarse. Suele aparecer con frecuencia en frases que marcan desigualdad o que persiguen compararse con el otro. Un ejemplo: “vos siempre tenés esto o aquello y yo nunca tengo nada”.

Asimismo, la IA detectó que en muchos comentarios envidiosos es común que haya una presencia exagerada de la palabra “yo”, y que ello se deba a una clara intención del que habla de llevar la conversación hacia uno mismo, incluso cuando el tema de la conversación es claramente el logro de otra persona.

Por otra parte, la IA precisó cinco rasgos que pueden permitir detectar a una persona envidiosa: