La singular historia de por qué en Argentina se festeja el Día del Amigo 2025 el 20 de julio

En cierta ocasión, el premio Nobel Gabriel García Márquez también se refirió a la amistad con una sentencia demoledora: “En realidad, el único momento de la vida en que me siento ser yo mismo es cuando estoy con mis amigos ”, afirmó.

ON - Dia del Amigo (4).jpg “Mientras se tenga al menos un amigo, nadie es inútil”, señaló Robert Louis Stevenson. Omar Novoa

El Día del Amigo 2025 se conmemora el 20 de julio en la Argentina como consecuencia de la iniciativa del filósofo argentino Enrique Ernesto Febbraro quien, a raíz de la llegada del hombre a la Luna -que tuvo lugar el 20 de julio de 1969- decidió escribir mil cartas en 7 idiomas distintos a más de 100 países proponiendo a la histórica fecha como símbolo de unidad mundial.

Febbraro, quien también fuera odontólogo y profesor, comentó en una entrevista cómo nació la idea de establecer una fecha para conmemorar el Día del Amigo: “Fue una vieja ocurrencia de cuando era locutor en Radio Argentina con Juan Monti. En esos días, el gobierno nos daba una lista con las celebraciones que había que evocar todos los días. Era una cantidad enorme de fechas patrióticas, militares, políticas, pero no había ninguna virtud que se festejara. Le conté a Monti mi idea de festejar el Día del Amigo”.

El propio Febbraro narró de qué manera puso manos a la obra con la iniciativa que lo haría famoso: “Comencé a hacer unas tarjetas postales muy expresivas en las que le contaba a toda la gente que había conocido en el mundo mi idea para que el 21 de julio fuera el Día del Amigo”, y añadió: “Pero resulta que estos yanquis se adelantaron, así que tuve que ir al correo a corregirlas y cambiar 21 por 20. Mandé mil postales y después me senté en el cordón de la vereda a esperar las respuestas. Me respondieron 800. Me quedé asombrado”.

Día del Amigo. Brindis.jpg La fecha del Día del Amigo nos invita a tener la excusa perfecta para no dejar de juntarnos con aquellas personas a las que tanto queremos.

Claro que fijar para siempre al 20 de julio como Día del Amigo en la Argentina no fue gratis…"El Día del Amigo me costó mucho dinero, muchas esperanzas y también muchas alegrías, porque cuando empezaron a llegar las cartas de adhesión eran conmovedoras. Después empecé con la campaña acá en Argentina: a todos los medios, a mis amigos. El gasto fue tremendo. Fueron varias vacaciones, el auto y muchas cosas de las cuales debí privarme, pero nunca pedí ninguna retribución por lo que hice”, señaló emocionado Febbraro, quien falleció en 2008.

Lo cierto es que si bien hay múltiples maneras de honrar la amistad en cualquier época del año, la fecha del Día del Amigo nos invita a tener la excusa perfecta para no dejar de juntarnos con aquellas personas a las que tanto queremos. Aquellas que son imprescindibles: los amigos.