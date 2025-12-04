Quién es Gerardo Cipolini, el diputado que realizó repudiables comentarios sobre las legisladoras

Con micrófono abierto se lo escuchó decir, entre otras cosas expresiones "¡Qué buena que está la peruca!". Todos sus comentarios quedaron registrados.

Al diputado le quedó el micrófono abierto y se escucharon sus comentarios sobre tres diputadas.

Durante la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados , en la que juraron los nuevos legisladores electos, se generó una fuerte controversia por expresiones captadas por los micrófonos durante la transmisión oficial. Los comentarios fueron atribuidos al radical chaqueño Gerardo Cipolini , quien presidía el acto en su carácter de legislador de mayor edad.

Mientras se desarrollaba la jura de los diputados electores, en la transmisión oficial se escucharon frases que salieron del micrófono de Cipolini que presidía la sesión. “¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está!”; "¡Qué buena que está la peruca! y “¡Che, qué linda!” fueron las tres expresiones que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Rápidamente, la diputada de Fuerza Patria, Cecilia Moreau -vicepresidenta primera de la Cámara- solicitó públicamente una disculpa durante su intervención posterior.

Los repudiables exabruptos de un diputado durante la jura

Quién es Cipolini, el diputado que tuvo repudiables comentarios sobre legisladoras

Gerardo Cipolini tiene 82 años, integra el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y representa a la provincia de Chaco en la Cámara Baja y llevó adelante la ceremonia por ser el legislador de mayor edad. Permanecerá en su banca hasta el 2027.

Miembro histórico del partido, se afilió a la UCR cuando era estudiante. En 1999 comenzó su vida política al ser electo como presidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal de la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Incluso llegó a ser intendente de esta localidad por tres mandatos consecutivos entre el 2007 y el 2019.

El legislador chaqueño, casado y con tres hijos, es contador público egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y también estudió Ciencias Económicas. Tras finalizar sus estudios, regresó a Sáenz Peña, donde montó su estudio contable antes de dedicarse de lleno a la política.

Cuando terminó su período de intendencia, asumió su banca como diputado nacional en 2019 en la coalición Juntos por el Cambio. Fue reelecto en 2023, prolongando su labor legislativa en el Congreso hasta 2027.

Cecilia Moreau salió al cruce del diputado radical

Tras la jura de autoridades, la diputada Cecilia Moreau se refirió directamente a uno de los episodios. “El presidente provisional, el diputado Cipolini, comentó ‘qué buena que está’, y eso está en todos los medios de comunicación. Creo que las mujeres somos mucho más que un cuerpo. Le pido con toda humildad que pida disculpas por esta declaración pública”, expresó.

Cipolini tomó la palabra para rechazar la imputación. “La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles. Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón por algo que no he dicho”, sostuvo. Además, manifestó: “Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas. De ninguna manera voy a permitir en un escenario respetuoso una expresión de ese tipo”.

