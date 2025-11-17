El mercado espera un dólar quieto en los próximos meses gracias a la deuda de las empresas

El sector privado se lanzó al mercado a conseguir dólares prestados al 9,75% anual. Eso, más las colocaciones de las provincias.

El mercado anticipa tranquilidad en el mercado cambiario por lo menos hasta fin de año.

El mercado anticipa una especie de “ veranito” para el dólar por lo menos hasta fin de año. El precio del billete se va a mantener contenido por debajo del techo de la banda cambiaria que dispuso el gobierno.

Esto no solo se debe a la mayor tranquilidad que le aportó al Gobierno el triunfo en las elecciones de octubre, que le aportó un clima de mayor confianza, cuando en la previa se preveía un escenario negro.

Y es que de ahora en más se espera que haya una oleada de colocaciones de bonos denominados “hard dollar”, es decir, titulos que se emiten en moneda norteamericana con legislación internacional en algunos casos.

ministerio economia

Se han disparado una serie de emisiones de parte de empresas de primer nivel que impactan directamente en el precio de la divisa norteamericana. Y es que las empresas deben vender en el mercado local los dólares que toman prestados, para hacerse de pesos.

La única duda que se ha generado últimamente es si estos nuevos dólares lo va a comprar el Banco Central para sumar reservas internacionales (algo que se viene haciendo en cuentagotas) o si se los lleva el mercado.

Una mayor oferta de dólares en el mercado

En este segundo caso, la liquidación de dólares en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) que es lo que se conoce como mercado oficial, solo tendrá por efecto de mínima, que el dólar de mínima no suba. La otra alternativa es que incluso baje un poco.

De acuerdo con estimaciones del mercado, en las últimas dos semanas las empresas argentinas, que tienen mejor calificación de riesgo que el propio estado, emitieron bonos de deuda por u$s3.100 millones.

Transportadora Gas del Sur, Tecpetrol, Mirgor, Pampa Energía, Pluspetrol, son algunas de las compañías más importantes que aprovecharon el mejor clima, pagando 9,75%.

merval.jpg

Este martes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retornará al mercado con una emisión de u$s600 millones, de los cuales u$s200 millones sirven para renovar vencimientos y u$s400 millones sería para financiar obras públicas.

Esa masa de dólares que se toman prestados están reemplazando a la oferta que debería haber por estas semanas provenientes de dólares del campo. Pero como el gobierno eliminó las retenciones hasta septiembre, entonces las empresas cerealeras liquidaron todo lo que tenían en ese momento.

El dato que no cierra

Pero hay algo que no cerraría en función de las aspiraciones del gobierno nacional de regresar a los mercados globales para enero del 2026, cuando venzan u$s4.800 millones.

Y es que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el mercado mismo está a la espera que de que BCRA sume reservas netas genuinas. Es decir, que compre dólares, no que los pida prestados. Con ello, el riesgo país de la Argentina bajaría a unos 400 puntos.

fmi.png

Según señaló a LM Neuquén, el analista de mercado de Cohen Aliados Financieros, Martín Polo, plantea que si para junio de 2025 el mercado ve que el BCRA no compró reservas va a retornar la desconfianza.

En cambio, para Pablo Moldován, de C-P Consultora, el plazo es diciembre de este año. “El gobierno tiene que presentar un cronograma de compra de reservas que indique para junio del año que viene se van a acumilar unos u$s8000 millones”, indicó.