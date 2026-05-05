El joven peruano es acusado de ser el presunto autor intelecutal del triple femicidio en Florecio Varela. Se encuentra alojado en el penal de Marcos Paz.

Pequeño J ya está en Argentina y será indagado por el triple femicidio: cuáles son los cargos

Este lunes por la noche llegó al país Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , -acusado de ser parte de la banda narco del Bajo Flores que cometió el triple crimen narco de Florencio Varela en septiembre de 2025-, y aterrizó en la base aérea de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

El operativo de traslado, bajo protocolos de extrema seguridad, estuvo a cargo de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones y del área de enlace de Interpol de la Policía Federal, que lo custodiaron desde el momento de su detención en Perú, hace ocho meses.

Al pisar suelo argentino, un comisario de alto rango de la Policía Federal le recordó su nombre y el juzgado federal que lo requería. “Pequeño J” asintió, con las manos esposadas. Luego, un móvil de la Policía Federal lo llevó rumbo al penal de Marcos Paz , donde se encuentra alojado en un área de jóvenes adultos.

Este martes el Juzgado Federal N°2 de Morón -bajo la firma del juez Jorge Rodríguez, con una investigación a cargo del secretario Ignacio Calvi- lo indagará vía Zoom desde la cárcel por su presunta parte en el triple femicidio.

extradicion de Pequeño J (2)

Cuáles son los cargos que enfrenta Pequeño J y qué pena podría tener

A Valverde Victoriano se lo acusa de los delitos de "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

En este sentido, para los investigadores es integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico. Si lo condenan, la pena es prisión perpetua.

Fuentes judiciales indicaron a La Nación que "hay datos sobre gente que estaba en el lugar nombrada solo por sus alias y ahora hay elementos concretos como para identificarlos correctamente".

En la causa se investigan no solo los homicidios de esas jóvenes, sino también las ramificaciones que habría establecido la banda en la Argentina, una red que actuaría en una amplia gama de actividades delictivas, desde narcomenudeo hasta lavado de dinero y trata de personas.

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Así fue el operativo para traer al país al peruano señalado como autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.



Cayó en Perú. Hoy ya está en manos de la Justicia argentina.



Acá, el que las hace, las paga. pic.twitter.com/QIySHETtMR — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 5, 2026

El expediente judicial, que tramita también ante la Secretaría Nº8 a cargo del Ignacio Calvi, sostiene la existencia de una organización compuesta por al menos otras 10 personas imputadas.

Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón.

Triple Femicio Florencio Varela

Por qué se demoró la extradición de Pequeño J

El sospechoso había sido detenido en Lima en septiembre del año pasado, pero recién llegó al país ahora. Uno de los investigadores del caso explicó que "la medida se firmó hace un mes y medio" y que los tiempos respondieron al propio sistema judicial peruano.

pequeño j Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema.

"Todo pasa por la Corte y el Ejecutivo. Hay pocas más manos y es todo más centralizado. Así, las cosas se demoran", señaló una fuente, aclarando que el proceso transcurrió dentro de los canales normales contemplados en el tratado vigente del Mercosur.