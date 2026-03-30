Quién era el chico de 13 años asesinado por un alumno en una escuela de Santa Fe

Todo ocurrió durante el izamiento de la bandera este lunes por la mañana. Hay dos menores más heridos por el brutal ataque.

Un brutal tiroteo escolar tuvo lugar en la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe . Un alumno de 15 años fue armado a la escuela y mató a otro chico de 13 años y otros dos resultaron heridos. En las últimas horas confirmaron quién era la víctima.

Una comitiva de ministros que envió el gobernador Maximiliano Pullaro realizó una conferencia de prensa, en la que se confirmó que la víctima del ataque perpetrado en el interior de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” se llamaba Ian Cabrera, de 13 años.

Una de las compañeras del menor que perdió la vida subió en redes sociales una foto de él despidiéndolo. "Descansa en paz. Que Dios te tenga en la gloria, ángel de Dios", escribió.

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Fan del fútbol e hijo único, quién era Ian Cabrera

El adolescente cursaba 1° año y era un amante del fútbol: era hincha de River y su ídolo era Enzo Pérez. Se desempeñaba como arquero en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.

La institución deportiva realizó un sentido posteo en redes sociales, en el que aseguraron tener "el corazón completamente roto". "No hay palabras que alcancen para describir lo que sentimos. Descansa en paz pequeño", expresaron. Además, durante la jornada de este lunes no habrá actividades en señal de duelo.

"Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados", expresaron. Rápidamente a este posteo se sumaron diversos clubes de la provincia santafesina donde despedían al menor de edad.

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En otro de los posteos, una allegada afirmó "hay una familia quedó destruida" y señaló que a raíz del hecho hay "una escuela marcada para siempre". "Una ciudad entera en shock", describió el horror.

"La salud mental no es un tema menor. Ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias. Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia. Es también una alarma", indicó.

Por otra parte el asesino, cuya identidad no trascendió, tiene 15 años y no puede ser condenado. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó que el agresor no es imputable bajo la legislación actual.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

Según reconstruyó un testigo del violento episodio, el agresor había ido al baño antes de salir al pasillo y apuntar contra sus compañeros. "Gritó 'sorpresa' y empezó a los tiros", dijo uno de los alumnos que se encontraba en el establecimiento. Ese fue el punto de quiebre que anticipó la tragedia.

Así se evitó una masacre en una escuela de Santa Fe: quién logró reducir al alumno en medio del tiroteo

Hace 22 años no se producía un tiroteo escolar en Argentina, lo que significa una gran conmoción no sólo para la localidad santafesina sino para todo el país. Como consecuencia del ataque, un joven murió en el acto y otros dos resultaron heridos por los perdigones de la escopeta, aunque se encuentran fuera de peligro.

En medio de la dramática secuencia, la intervención de un asistente escolar evitó que el hecho se convirtiera en una masacre. Las primeras versiones revelan que se abalanzó sobre el agresor, lo redujo y logró quitarle la escopeta mientras disparaba.