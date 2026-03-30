"Vive una situación muy compleja": revelaron detalles sobre el alumno tirador de la escuela de Santa Fe

Autoridades provinciales brindaron información sobre el tiroteo que protagonizó un adolescente de 15 años, que mató a un compañero de 13.

Hay dos menores -de 13 y 15 años- con heridas de arma de fuego, quienes están fuera de peligro.

En una conferencia de prensa realizada este lunes al mediodía, el gobierno de la provincia de Santa Fe habló sobre lo ocurrido esta mañana en una escuela de la ciudad de San Cristóbal, donde un tiroteo protagonizado por un chico de 15 años terminó con la vida de un adolescente de 13 años y varios heridos.

Ministro de Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, remarcó la importancia de acompañar a la familia del menor que perdió la vida, identificado como Ian. "No hay palabras que puedan remediar una pérdida semejante", sumó.

Cococcioni confirmó que hay dos menores -de 13 y 15 años- con heridas de arma de fuego , quienes están fuera de peligro. Por otra parte, dijo que se trata de un menor no punible , por lo que "se hará el máximo esfuerzo para dar una contención adecuada" al atacante.

El ministro de Educación, José Goity, reveló que en toda su trayectoria escolar, el menor que protagonizó el tiroteo no registra antecedentes. De igual manera, dijo que atraviesa una "situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja", que involucra a su madre y familia.

De esta manera, el funcionario descartó que el ataque haya sido por un problema escolar.

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Aunque se suspenden las clases durante tres días en el establecimiento, el ministro aseguró que llegan este lunes a la localidad santafesina un equipo para hacer un acompañamiento psicológico tanto para alumnos como para docentes.

"Esto es algo que nos atraviesa y debemos tomarlo con la profundidad y complejidad que tiene este evento", expresó el funcionario. "Esto es algo que nos atraviesa y debemos tomarlo con la profundidad y complejidad que tiene este evento", expresó el funcionario.

Por otra parte, la ministra de Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, aseguró que en su cartera no se tiene registro de ningún pedido de intervención respecto al agresor. "Vamos a trabajar con la familia de Ian, como ya lo venimos haciendo desde el ministerio de Justicia y Seguridad.

conferencia de prensa tiroteo santa fe

El fiscal regional del ministerio públicio de la Acusación, Carlos Botero, indicó que se trata de un hecho que no tiene antecedentes en la provincia. La investigación de este caso será reservada debido a que el agresor y el joven que fue atacado son menores de edad.

A su turno, el intendente de la localidad, Marcelo Raúl Andreychuk, dijo que se trata de un "hecho inédito" y que se deberá trabajar en conjunto para que estos casos no vuelven a ocurrir en el país.

La escalofriante frase que dijo el alumno cuando comenzó a disparar en una escuela de Santa Fe

En medio de la investigación comenzaron a conocer testimonios de padres y alumnos, uno de ellos reveló cómo fue el momento en que el estudiante comenzó a disparar cuando estaban en el momento de izamiento de la bandera, en pleno inicio de la jornada escolar.

Se trata de une audio que un estudiante de la Escuela Mariano Moreno envío desde adentro del colegio a sus familiares, minutos después del brutal episodio del que fue testigo.

"Metió la escopeta en un estuche de guitarra, sale del baño y grita sorpresa. Empezó a los tiros, dicen que supuestamente primero quería matar a los amigos y como no estaban, empezó a tirar", comienza diciendo.