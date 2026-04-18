El historial del Chacho Coudet ante Boca como entrenador

El director técnico tendrá su primer enfrentamiento ante el Xeneize desde que llegó a River. Aún está invicto al frente del Millonario.

El entrenador de River, Eduardo Chacho Coudet , se encuentra ante el séptimo partido de su carrera como director técnico enfrentando a Boca, en lo que será su primer Superclásico.

El DT de 51 años acumula un historial positivo ante el “Xeneize”, con tres triunfos, dos empates y una derrota , en la recordada y polémica final de la Copa Argentina de 2015.

El primer Superclásico de Coudet como director técnico será en casa de River, en el estadio Monumental, y se llevará a cabo el domingo 19 de abril a partir de las 17:00, enfrentando a dos equipos que atraviesan muy buenas actualidades, con largas rachas sin conocer la derrota.

El “Chacho” Coudet se encuentra a días de la disputa de su primer Superclásico como entrenador, al que llega en gran momento, River ganó seis de los siete partidos que disputó desde su llegada y mantiene el puntaje perfecto en el Torneo Apertura tras cinco partidos, buscando tener un clásico a la altura de lo que ha sido su primer mes sentado en el banco de suplentes del club de la banda roja.

En sus 11 años de carrera, debido a la importante cantidad de temporadas que pasó en el exterior, con experiencias en México, Brasil y España, Eduardo Coudet enfrentó a Boca en apenas seis ocasiones.

La polémica final de la Copa Argentina entre Boca y Rosario Central

La primera de ellas fue su única derrota ante el club del barrio de La Boca y fue, quizás, la más recordada: la final de la Copa Argentina de 2015, protagonizada por el más que polémico arbitraje de Diego Ceballos.

El conjunto rosarino había alcanzado la final tras superar a tres clubes importantes del fútbol argentino como River, Estudiantes y Racing, aunque en el último encuentro le esperaba un desenlace inmerecido, en el que Ceballos fue protagonista, junto al juez de línea Marcelo Aumente.

coudet boca central

La primera jugada polémica, y la más escandalosa, se dio a los siete minutos del segundo tiempo, con un intento de ingreso al área por el costado derecho del lateral Gino Peruzzi, que fue detenido con infracción por el defensor Paulo Ferrari. Aunque la jugada se dio claramente afuera del área, Ceballos sancionó un penal que permitió que el “Xeneize” se pusiera en ventaja, con gol del mediocampista Nicolás Lodeiro.

En 44 minutos del segundo tiempo, el delantero recientemente incorporado desde Banfield Andrés Chávez sentenciaría el triunfo por 2-0 de Boca, aunque se encontraba en una posición adelantada que no fue sancionada por Aumente. El resto de los enfrentamientos entre Coudet y el “Xeneize” transcurrieron con mayor normalidad.

El historial completo

La “revancha” tras el partido del escándalo se dio en la última fecha del torneo de 205, solo cuatro días después de la final mencionada, en la que el “Canalla” se impuso por 3-1 como local, para sentenciar un gran torneo en el que Central terminó tercero tras 30 fechas. Además, la suerte los emparejó en cuartos de final de la Copa Argentina siguiente, con triunfo de sus dirigidos por 2-1.

Luego de una igualdad por 1-1 en la décima fecha del torneo 2016/17, el “Chacho” sumó su primera experiencia en el exterior, como DT del Tijuana de México, aunque los resultados no lo acompañaron y volvió al país, para ponerse al mando de Racing.

coudet racing

En la “Academia”, donde consiguió sus dos primeros títulos como entrenador al ser campeón de la Superliga 2018/19 y su consiguiente Trofeo de Campeones, Coudet tuvo dos nuevos enfrentamientos con el club “Azul y Oro”.

Después de un empate 2-2 en octubre de 2018, su último partido midiéndose ante Boca terminó con un triunfo, en la décima fecha de la Superliga 2019/20, en la que se quedó con una victoria por la mínima, como visitante, con gol del mediocampista Matías Zaracho.

Así, Coudet llega con historial a favor y casi 11 años sin perder un duelo ante Boca en el que será el primer Superclásico de su carrera como DT, un partido que cuenta con la importancia para enaltecer o derrumbar su ciclo en River.