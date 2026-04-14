Dura noticia para Coudet: un referente del plantel es baja para el Superclásico

El entrenador de River sabe que no podrá contar con una figura del plantel para el encuentro ante Boca. De quién se trata.

River llega al superclásico ante Boca con una racha positiva que no condice con el rendimiento que tenía el plantel cuando Marcelo Gallardo estaba a cargo del equipo. Desde la llegada de Eduardo Coudet, el equipo ganó los cinco partidos jugados en el torneo doméstico lo que hace que llegue confiado a uno de los partidos más importantes a nivel mundial.

Sin embargo más allá de que los números acompañan al equipo de Núñez, el entrenador no podrá contar en su equipo con una figura del plantel: Franco Armani , quien a pesar de las especulaciones no llega en condiciones para el duelo de este miércoles ante Carabobo por Copa Sudamericana ni al superclásico del próximo domingo en el Más Monumental. En ese contexto el arquero ya apunta a volver el sábado 25 de abril ante Aldosivi por el torneo doméstico.

Sin embargo el arquero que aún no pudo debutar en el período de Coudet como entrenador ya empezó la etapa final para regresar a la cancha. "Franco ya se entrena en campo, me pone contento. En cuanto a Beltrán, en River es así: pocas intervenciones y determinantes. Después, le adjudican algunas que eran offside, no nos patean tanto, eso es bueno por la solidaridad y la entrega física del equipo", dijo el DT luego de la victoria ante Racing.

Armani River Portada

Ante esta situación, el joven arquero Santiago Beltrán continuará a cargo de los tres palos para continuar con un gran rendimiento que viene mostrando desde que le tocó ingresar para reemplazar a Armani.

Cuántos clásicos se había perdido Armani

Se enfrentó a Boca en 20 oportunidades, siendo el elenco al que más tuvo en frente, cosechando nueve triunfos, cinco empates y seis derrotas. Desde que se sumó al club a principios de 2018, solo se perdió el duelo de los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021.

La victoria de River contra la Academia para llegar afilado al partido

River derrotó a Racing por 2-0 al terminó del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el delantero Facundo Colidio, por medio de un mano a mano cuando iban 33 minutos de la primera mitad, mientras que el atacante Sebastián Driussi sentenció el triunfo en el primer minuto de descuento del segundo tiempo.

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo Coudet se mantiene en el segundo lugar de la zona B del Apertura, con 26 unidades y cinco triunfos en igual cantidad de partidos desde la llegada del DT, mientras que Racing salió de la zona de clasificación y es noveno, con 18 unidades.

En la próxima fecha, River será local en el Superclásico del fútbol argentino al recibir a Boca, el domingo 19 de abril a partir de las 17:00, mientras que la “Academia” visitará a Aldosivi, el mismo día a las 13:30.

Así fue la victoria de River ante Racing, previo al duelo ante Carabobo

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con una presión alta que dejó mano a mano al delantero Santiago Solari, que definió desde el borde del área grande pero no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, que achicó con mucha velocidad y se quedó con el disparo.

A los 17 minutos, en un contraataque, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez pudo entrar al área por el costado izquierdo y sacar un disparo cruzado, aunque definió incómodo y su tiro salió ancho.

Cuatro minutos después, luego de un centro atrás del delantero Ian Subiabre desde la izquierda, el volante Tomás Galván definió desde el borde del área, con un tiro bajo y centralizado que fue despejado por el arquero Facundo Cambeses.

A los 33', mientras todo Racing reclamaba un penal, el Millonario salió de contra y Marcos Rojo se equivocó en su intento por cruzar a Facundo Colidio, lo que dejó al delantero mano a mano con el arquero. A pesar de la floja definición, los de Coudet se pudieron poner 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043473931386908971&partner=&hide_thread=false RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ltNXgmaJR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

La primera llegada del complemento fue del local, cuando “Maravilla” Martínez recibió un pase largo de Cambeses, luchó y superó con el cuerpo la marca del defensor Germán Pezzella y quiso levantar la pelota para superar la salida de Beltrán, aunque su disparo quedó en el techo del arco.

A los 31 minutos, luego de un nuevo pase largo del guardameta de la “Academia”, el mediocampista Aníbal Moreno erró en un rechazo de cabeza y terminó prolongando la trayectoria, por lo que permitió una trepada por derecha del delantero Duván Vergara, que buscó el primer palo pero no pudo superar al arquero de River, que desvió al córner.

Racing se quedó con un hombre menos a los 34 minutos de la segunda etapa, por un golpe sin pelota de Rojo en la nuca del central Lucas Martínez Quarta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043490809379463366&partner=&hide_thread=false ¡ROJA PARA MARCOS ROJO POR ESTA AGRESIÓN A LUCAS MARTÍNEZ QUARTA!



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El “Millonario” sentenció el marcador en el primer minuto de descuento de la segunda etapa, cuando una presión del volante Juan Cruz Meza le sirvió la pelota al borde del área a Driussi, que enganchó para hacer pasar de largo al defensor Marco Di Cesare y definió con el borde externo del pie derecho ante la salida del guardameta rival.