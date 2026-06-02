Eduardo Coudet quiere repatriar a un "Héroe de Madrid" para River: de quién se trata

El entrenador del millonario tiene varios nombres en carpeta luego de la depuración masiva del plantel que anunció el presidente del club Stéfano Di Carlo.

Hace varios días que en el mundo millonario empezaron a circular un sinfín de nombres que podrían llegar al club en calidad de refuerzo. Entre los apellidos, apareció uno reconocido por los hinchas que se colocó en la historia de la institución como uno de los "Héroes de Madrid".

Tras la confirmación de Nicolás Otamendi como nuevo jugador del club , el millonario tiene el acelerador apretado en el mercado de pases. Es por eso que en ese contexto apareció el nombre del colombiano Rafael Santos Borré como un posible refuerzo, un viejo conocido del club y del DT.

En el club fue multicampeón durante el ciclo de Marcelo Gallardo, período en el que consiguió seis títulos entre 2017 y 2021 (uno de ellos la Libertadores ganada ante Boca en Madrid), cuando se fue libre para seguir su carrera en el fútbol europeo. Por su parte, conoce al DT por su presencia en el Internacional de Porto Alegre, lugar al que llegó por pedido de Coudet que era el entrenador.

SANTOS BORRE.jpg Rafael Santos Borré lleva siete goles en el Liga Profesional.

El presente de Borré

Esta temporada jugó 27 partidos, con ocho goles y dos asistencias en la sumatoria de todos los certámenes. Sin embargo, a pesar de tener un contrato alto hasta diciembre de 2028, no estaría "tan cómodo" en el equipo.

La "motosierra" de Stéfano Di Carlo: en River echarán a 15 jugadores

Después de un semestre donde la producción futbolística de River fue muy floja, incluso jugando una final del fútbol argentino y ganando su grupo en la Copa Sudamericana, el presidente, Stéfano Di Carlo, informó una fuerte decisión sobre el plantel.

Habrá "motosierra" en el Millo, luego de varios meses de muchas críticas para con el grupo de futbolistas que visten "el manto sagrado".

"He instruido al director deportivo (Pablo Longoria), luego de varias conversaciones en las que analizamos todo, y conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas incluso antes de la final (con Belgrano), con la incumbencia lógica del entrenador (Eduardo Coudet), hemos decidido que van a salir 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que empiece este proceso desde hoy y va a tener que ocurrir muy rápido", declaró Di Carlo en diálogo con F90, el programa del Pollo Vignolo en ESPN.

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Stefano Di Carlo en #ESPNF90



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"En algunos casos serán ventas, en otros venderemos quizás peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible. En algunos pocos casos serán cesiones, sobre todo juveniles. Y en otros casos directamente podemos incluso dar el pase en su poder y propiciar la salida.

"En el fútbol se tiende a ver el costo de los pases, y el dato más relevante por el que nadie pregunta, por el que nadie publica nada, es el costo de la plantilla. Nosotros tenemos que sacar 15 y con esos mismos recursos, concentrarlo en cinco o siete jugadores y eso nos va a dar un upgrade en términos de jerarquía", describió el titular del Millo.

"La situación es muy compleja, a todos los angustia que River no juegue bien al fútbol. Más allá de haber llegado a la final o de ser el primer clasificado. Hemos tenido partidos donde hemos sido consistentes, pero River no juega al fútbol como los hinchas y socios de River queremos que juegue al fútbol. Y la verdad que no nos es indistinto. Es algo incómodo y no voy a permitir, por lo menos en lo que esté a mi alcance, que esa situación se perpetúe, después te puede salir mejor o peor, pero tengo conciencia de que hay que intervenir con mucha agresividad", sentenció.

stefano di carlo 2

River se siente perjudicado

Algo que muchos hinchas mencionaron este semestre son las decisiones arbitrales. Tanto algunas expulsiones en la Copa Sudamericana como los fallos de los jueces frente a Boca y ante Belgrano en la final, fueron muy criticados por los fanáticos riverplatenses.

El presidente de River coincidió con esa mirada de que fue perjudicado, según él, "históricamente", pero apuntó a formar un mejor equipo para que eso no sea tomado como excusa.

"Uno mira la historia de River y ha girado en redes sociales y demás algunas cuestiones que vi sobre cómo han perjudicado a River durante muchos años y uno lo ve. Es algo que para atrás hay un montón de otros antecedentes. No es el primero ni el último. No suscribo a la idea de que el problema es de otro. Belgrano es un buen campeón y tenés que reconocer a los demás", aclaró Di Carlo.

"Y ahí cuando uno ve los resultados en situaciones en las que River era perjudicado, uno veía que River se imponía igual, se imponía en la cancha. Entonces ahí es donde yo como dirigente tengo dos caminos: entrar en una caza de brujas sobre el daño que te pueden hacer terceros o ir a la cuestión de fondo, al corazón de esto, que es ordenar le fútbol de River, generar un equipo competitivo, con jerarquía, que se imponga en la cancha", agregó.