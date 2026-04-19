¿Aprobado? Cómo le fue al árbitro Darío Herrera en el Superclásico entre River y Boca

En un partido muy parejo en el Monumental, Boca le ganó 1-0 a River y extendió su paternidad en Superclásicos : gracias al tanto de Leandro Paredes, el Xeneize ahora le lleva seis duelos de ventaja a su máximo rival. Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue el árbitro neuquino Darío Herrera , que tuvo mucho trabajo y varias polémicas en las que debió interceder. De hecho, fue clave para que el elenco azul y oro pueda llevarse los tres puntos.

El primer tiempo no contó con muchas acciones de riesgo, salvo un remate de Maxi Salas que pasó al lado del palo, pero el encargado de impartir justicia sí debió interceder -aunque con una omisión adrede- en una jugada que se produjo a los 20 minutos. Miguel Merentiel entró al área, lanzó un centro rasante y Lautaro Rivero , que se estaba arrojando al piso, no pudo sacar la mano. Con mucho criterio y de manera correcta, el colegiado no sancionó penal .

De todas formas, lo hizo sobre el cierre de la etapa inicial, previa revisión en el VAR, por una mano del central ante un remate de la Bestia. Sin embargo, la tardanza al tomar la decisión generó el fastidio de algunos hombres de la visita, en particular de Leandro Paredes, que mantuvo una conversación acalorada con el patagónico. De hecho, le dedicó una mueca de disgusto con la boca y el árbitro mundialista le perdonó la provocación a los hinchas locales en el festejo de su tanto, con Topo Gigio incluido.

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Lautaro Rivero la tocó con la mano y tras revisión del VAR, el Xeneize tiene la chance ante River #LPFxTNTSports



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En el complemento, donde abundó más la pierna fuerte, Herrera no temió en sacar tarjetas y mostrarse riguroso cuando la tesitura del encuentro así lo requería. Por supuesto, pudo manejar el trámite con bastante tranquilidad y dejó jugar; salvo alguna queja particular, no tuvo demasiados inconvenientes. Sin embargo, en el cierre fue cuando un duelo que parecía culminar sin sobresaltos volvió a tenerlo en el foco de la discusión.

La última, con dudas: prefirió no tener problemas con la falta de Blanco

Los del Chacho Coudet arrinconaban a los de Claudio Úbeda contra su propio arco, aunque sin demasiada claridad, y uno de los centros llegó al pecho de Lucas Martínez Quarta. El zaguero no llegó ni a darse vuelta cuando se encontró con un empujón de Lautaro Blanco, que lo movió por la espalda y lo llevó a caer al suelo: prácticamente todo el plantel de River, incluido el cuerpo técnico, se le fue al humo al juez, que no cobró la falta. Desde la cabina tampoco lo llamaron y quedó en la nada. Más allá de esa situación puntual, que fue motivo de debate hasta en las redes, el neuquino mostró ser de los más sólidos del fútbol argentino.