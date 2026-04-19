Boca le volvió a ganar a River: los mejores memes

El Xeneize se impuso por 1 a 0 con gol de Leandro Paredes de penal y le cortó el invicto al Chacho Coudet.

Boca volvió a ganarle a River en el Monumental por 1 a 0, con gol de Leandro Paredes que le rompió el arco a Santiago Beltrán desde el punto de penal. El capitán Xeneize fue una de las grandes figuras, junto a Lautaro Di Lollo que se agrandó en los momentos donde el equipo visitante tuvo que aguantar el partido.

La victoria del club de la Ribera, con una polémica en la última jugada donde los del Millonario pedían un penal, generó una gran conversación en las redes sociales y los internautas se desataron con los mejores memes .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2045989629673742360&partner=&hide_thread=false Los pibes se divirtieron en el arenero. pic.twitter.com/O0HcfNZv13 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/2045971173989585124&partner=&hide_thread=false KQJDKWJEKWKS QUE HACE BAREIRO pic.twitter.com/KSS86bt9E9 — Peñargrol (@CAPArgento__) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soydeboquitaJRR/status/2045978746151186432&partner=&hide_thread=false Lo sacó a Merentiel estando Bareiro amonestado pic.twitter.com/wyux9Dfdpx — Fran (@soydeboquitaJRR) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enbajafutbol/status/2045974292546953713&partner=&hide_thread=false Latutaro Rivero ya compró alfajores al por mayor y comenzará a venderlos el martes



[@postitasports] pic.twitter.com/BrKUOL5rTO — ENBAJA (@enbajafutbol) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Volve10Riquelme/status/2045989567438938119&partner=&hide_thread=false No fue penal, bien Herrera.



Pero lo que van a llorar los de River toda la semana, me encanta que llorenpic.twitter.com/8HyiwTN9b8 — Bostero (@Volve10Riquelme) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoesblender/status/2045962134564012352&partner=&hide_thread=false Cambio en River:



Salió Drussi Entró Salas pic.twitter.com/pTVoIMuzJX — BLENDER (@estoesblender) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nottropeano/status/2045989360013631917&partner=&hide_thread=false Taxi Salsas, Martínez Quarta, que manga de burros por dios. pic.twitter.com/QSjcCKztWr — Electropeano (@nottropeano) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/valencasIa/status/2045962246531006736&partner=&hide_thread=false así suena cuando la agarra Weigandt pic.twitter.com/CV8t9bW1UC — valenton (@valencasIa) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PirovanoCharly/status/2045969101827227947&partner=&hide_thread=false Tenían razón. Rivero está para la selección.

La de voley, haciendo dupla con el Heredero Conté. — Charles (@PirovanoCharly) April 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/2045986864545386677&partner=&hide_thread=false "Cuando me aburría en el partido, le daba la pelota a Colidio para volver a sacársela".



- Ayrton Costa pic.twitter.com/GjPyTeiHZD — Peñargrol (@CAPArgento__) April 19, 2026

Así fue la victoria de Boca ante River

Boca derrotó a River por 1 a 0 en un Superclásico en el que aprovechó un momento de superioridad sobre el final del primer tiempo para abrir el marcador y que disputaron esta tarde, en el estadio Monumental, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer acercamiento fue de Boca, a los nueve minutos, con un gran pase largo de primera del mediocampista Leandro Paredes para la subida del delantero Miguel Merentiel, que no pudo terminar de ingresar al área antes de ser cerrado por ambos centrales del local.

River se acercó al primer gol de la tarde a los 19 minutos, con un remate lejano del mediocampista Juan Cruz Meza, que tenía buena potencia pero poca dirección: se fue por el poste derecho del arquero Leandro Brey.

En un primer tiempo que se destacaba más por lo disputado que por el juego, las situaciones claras de gol, de ambos lados, se dieron en los últimos minutos.

La mejor jugada de River en el primer tiempo llegó a los 43 minutos, con un remate de media vuelta del delantero Maximiliano Salas desde el borde del área, con un zurdazo que se fue no muy lejos del ángulo derecho de Brey.

Boca tuvo su primera llegada, y de mucha claridad, en tiempo cumplido de la primera etapa, con otro pase largo de Paredes para Merentiel, que se aprovechó de una defensa desalineada del local y quedó mano a mano con el guardameta Santiago Beltrán, aunque el delantero uruguayo erró con su remate bajo.

En el segundo y último minuto de descuento de la primera etapa, una mano extendida del defensor Lautaro Rivero dentro del área generó un penal para la visita, del que se hizo cargo el mediocampista Leandro Paredes, tres minutos después. El exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán, para abrir el marcador en el Superclásico.

boca river paredes

Boca tuvo dos llegadas claras en los primeros minutos del segundo tiempo: a los cinco minutos, una salida pésima desde el fondo del defensor Lautaro Rivero le entregó la pelota a Merentiel en la medialuna del área, con un remate de primera que fue bloqueado por el central Lucas Martínez Quarta.

Solo un minuto después, un disparo por el costado derecho del volante Santiago Ascacibar fue rozado por Beltrán y enviado por encima del travesaño.

En 11 minutos del segundo tiempo, al delantero Maximiliano Salas le quedó una pelota alta dentro del área, luego de controlar un remate lejano del volante Aníbal Moreno, aunque el delantero no le dio fuerza a su cabezazo y le dejó la pelota en las manos a Brey.

En 17 minutos, una buena jugada colectiva de River del medio hacia la izquierda terminó en un centro atrás desde la izquierda, que Martínez Quarta se llevó por delante dentro del área pero no le pudo dar dirección, por lo que la pelota quedó en poder del arquero “Xeneize”.

Seis minutos más tarde, un centro desde la izquierda del lateral Marcos Acuña llegó al área chica para el cabezazo de Salas, que se fue muy cerca del travesaño.

A los 26 minutos, el recientemente ingresado delantero Exequiel Zeballos, de gran actuación en el Superclásico pasado, rompió por el costado izquierdo y avanzó hasta encarar a Beltrán, con un remate bajo al segundo palo que el guardameta de 21 años pudo detener.

En 32 minutos, un nuevo centro de Acuña desde la izquierda, esta vez bajo al primer palo, habilitó el remate a la carrera del exdelantero de Racing Maximiliano Salas, el cual fue levemente bloqueado por el central Lautaro Di Lollo y terminó yéndose por encima del travesaño.

Dos minutos más tarde Zeballos tuvo un nuevo desprendimiento por izquierda, aunque tampoco pudo superar a Beltrán: su disparo alto al primer palo llevaba poca potencia y fue fácilmente controlado por el guardameta “Millonario”.

Zeballos tuvo su tercera jugada de peligro en el segundo minuto de descuento, intentando colar su remate por el rincón derecho del arquero de River, que pudo quedarse con el disparo.

La polémica llegó sobre la hora, en el quinto minuto de descuento: un empujón del defensor Lautaro Blanco, extendiendo el brazo, sobre Martínez Quarta dentro del área no fue sancionado como penal.