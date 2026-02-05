La emotiva carta que el hijo de Barros Schelotto le escribió a su ídolo, Leandro Paredes

En medio del gran presente del hijo del Mellizo, salió a la luz un texto que le dedicó en 2022 al capitán de Boca.

Nicolás Barros Schelotto la está rompiendo en la actualidad en Gimnasia . Logró consolidarse en el equipo de Zaniratto, lleva la diez en la espalda y anota goles espectaculares. En ese contexto, salió a la luz una vieja carta que le dedicó años atrás a su ídolo, Leandro Paredes , hoy capitán de Boca.

El texto lo escribió el 22 de diciembre de 2022, después de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, cuando Nico tenía apenas 15 años y, desde su vida en Estados Unidos, soñaba con ser futbolista profesional.

"Esta publicación va totalmente dedicada para vos. Sos mi ídolo y no hay nada mejor que verte con esos colores y verte levantar el trofeo que tanto soñaste y todos soñamos. No te tocó jugar los minutos que deseabas, pero siempre estuviste apoyando al que le tocaba jugar y además cada vez q entraste lo hiciste con una entrega y unas ganas terribles", arrancó la publicación en Instagram.

image

"Cuando te veo jugar me da una felicidad gigante y una tranquilidad de saber que el tipo que se te ponga enfrente, sea quien sea, sea el momento que sea, le vas a complicar la vida para que te pueda pasar. Cada cosa que hacés es una inspiración para mí, me encanta verte jugar y trato de mirar cada cosita que haces para después tratar de imitarte en la cancha cuando juego. Cada pase que hacés, cada quite de pelota que hacés, cada asistencia, cada patada que metés, cada gol que hacés... ¡Me vuelve loco verte jugar!", reza el texto.

La trayectoria de Nicolás Barros Schelotto en el fútbol

Nicolás Barros Schelotto lógicamente no vio jugar a su papá en Boca. Nació en 2006, un año antes de la salida de Guillermo hacia el Columbus Crew de la MLS. En Estados Unidos empezó a jugar en Ventura Country, equipo filial de Los Ángeles Galaxy, cuando su padre era el entrenador del equipo profesional de la franquicia.

Tenía apenas cinco años cuando el Melli volvió al fútbol argentino para retirarse en Gimnasia. Sí vivió más de cerca la etapa de Guille como DT de Boca entre 2016 y 2018, entre sus diez y doce años.

image

Una prueba frustrada en el Sevilla y la posibilidad de Gimnasia, más la decisión de su papá de volver al fútbol argentino para dirigir a Vélez, dieron lugar a este camino impensado cuando estaba radicado en EE.UU. junto a toda la familia. Y ver de cerca a su ídolo Paredes, aunque no se cruzarán porque no están en la misma zona del Torneo Apertura. Aunque ya tendrá tiempo de decirle personalmente que lo admira, como lo dejó claro en la carta.

"Para mí sos el mejor cinco del mundo y me peleo con cualquiera que diga lo contrario. Porque nadie tiene el pase fuerte al pie que vos tenés, nadie tiene la pelota a la espalda que vos sí tenés, y por último nadie tiene la garra que vos sí tenés. Sos mi ídolo y mi ejemplo a seguir. Porque me demostraste que con trabajo, dedicación, esfuerzo y paciencia, las cosas van a llegar. ¡Te banco a morir, campeón!".