Cumbre en España: con qué jugadores se reunieron Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección previo al mundial

El entrenador de la Selección argentina se reunió con cuatro jugadores que comparten un mismo club en la previa al certamen ecuménico.

Lionel Scaloni cada vez tiene menos tiempo para definir cuáles serán los jugadores argentinos que serán llamados a la Selección argentina para defender el título de Copa del Mundo que consiguió en Qatar 2022 con Lionel Messi de abanderado. A falta de seis meses para que se dé inicio al certamen, el entrenador mantiene reuniones con distintos jugadores.

En las últimas horas una imagen recorrió el mundo deportivo al mostrarse junto a cuatro jugadores que juegan en la elite del fútbol mundial. Principalmente en la liga española donde comparten un equipo que es protagonista en la liga local y, también, en el plano internacional.

Se trata de un encuentro entre Scaloni, Walter Samuel y Luis Martín como parte del cuerpo técnico mientras que los jugadores presentes fueron Julián Álvarez , Thiago Almada, Nicolás González y Juan Musso . Lo sorpresivo de la reunión fue que el hijo del Cholo Giuliano Simeone no fue parte del encuentro convocado.

Scaloni jugadores Atlético

Previo a esto, Scaloni presenció el entrenamiento matutino del colchonero donde tuvo una charla con el DT Diego Simeone. Más tarde comió con los jugadores en un momento que fue retratado y compartido en una foto difundida por el restaurante 'De María" de la localidad de Majadahonda.

El jugador de la selección que sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial

Lionel Scaloni recibió malas noticias por la lesión de un jugador de la selección argentina. El defensor del Villarreal de España, Juan Foyth, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el partido del sábado ante el Real Madrid y se perdería el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en junio.

El submarino amarillo cayó 2-0 ante el Real Madrid en el estadio de La Cerámica por la fecha 21 de LaLiga de España y, por si fuera poco, sufrió la sustitución prematura del argentino, uno de los pilares de los dirigidos por Marcelino García Toral, a los 24 minutos del primer tiempopor lesión.

La jugada fue desafortunada, ya que fue sin contacto con otro jugador y por la reacción del jugador se intuía algo grave. Tras someterse a estudios para determinar el grado de su lesión, el cuerpo médico del Villarreal confirmó lo peor para el campeón del mundo: rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

ALARMAS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA: JUAN FOYTH SE LESIONÓ SOLO EN EL PARTIDO ENTRE VILLARREAL Y REAL MADRID.





El tiempo de recuperación que deberá afrontar Juan Foyth

El futbolista formado en Estudiantes de La Plata deberá ser operado y su tiempo de recuperación es una incógnita que preocupa seriamente al seleccionador argentino Lionel Scaloni, que tiene al platense en una gran consideración para integrar la lista de convocados para disputar el próximo Mundial en junio.

En caso de que la rotura termine siendo completa, el tiempo de recuperación es cercano a un año, por lo que Foyth se quedaría definitivamente afuera de su segunda cita intercontinental. Si llegase a ser parcial, el tiempo de recuperación bajaría y existiría una pequeña posibilidad de integrar la lista de 26 futbolistas argentinos.

El ex Estudiantes de La Plata fue parte de la convocatoria en Qatar, aunque sumó muy pocos minutos de juego. Sin embargo, para el cuerpo técnico es esencial su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse como central o lateral.

Tras la derrota ante el Real Madrid, el entrenador García Toral había afirmado que el argentino “es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”.

En su estadía en Villarreal que inició en 2020, es la tercera lesión de larga duración que atraviesa Foyth. Anteriormente, había sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.