Papelón: un periodista de TyC Sports vinculó a "La Banda de Carlitos" con Tevez

Se trata del presentador Daniel Retamozo, quien brindó una información equivocada sobre el grupo de cuarteto durante la previa al partido de Argentina y Venezuela.

Uno de los memes que apareció después de lo mencionado por el periodista.

TyC Sports es el canal que tiene los derechos de los partidos de la selección argentina y uno de los momentos más curiosos de la previa al partido frente a Venezuela. La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo estuvieron convocados junto a otro grupo cuartetero como Q' Lokura y el cantante de cumbia Uriel Lozano.

El periodista Daniel Retamozo , habitual conductor de "Presión Alta", el programa que va de 19 a 21 por la señal deportiva, estaba encabezando la transmisión en los minutos anteriores al partido y cometió un error que los seguidores del grupo no le perdonaron en las redes sociales.

Retamozo vinculó a "La Banda de Carlitos" con Carlos Tevez , cuando no tienen nada que ver. Eso fue generó repercusiones rápidamente y el periodista fue criticado, sobre todo por los cordobeses y los fanáticos que el grupo tiene en todo el país.

Quevedo, además, fue la encargada de cantar el himno nacional antes del pitazo inicial de Piero Maza para el partido entre Argentina y Venezuela.

Después del encuentro, la artista subió una serie de historias a Instagram desde el colectivo junto a la banda en la cual se burlaron del periodista que había dicho cualquier cosa sobre el origen del grupo.

Ya en horas de la madrugada, un par de horas después del partido, Retamozo pidió disculpas en vivo por su error y contó que alguien le "había pasado mal el dato".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cuarteteando.com (@cuarteteandoeldoce)

Breve historia de LBC & Eugenia Quevedo

La Banda de Carlitos existe desde 1995 como una de los tantos grupos de cuarteto de la provincia de Córdoba. Pero hasta los últimos dos años, siempre había sido una de las bandas conocidas en su provincia, con escasa llegada a otros puntos del país.

El cantante principal y dueño de la banda es "el Queso", Rubén Pavón (foto), pero el nombre se debe a Carlos Bergaña, el fundado del grupo.

lbc eugenia quevedo

Con la incorporación de Eugenia Quevedo en 2022, el crecimiento fue primero paulatino y después exponencial. La joven de 33 años, que en 2010 había participado en el reality Talento Argentino, le dio un salto de calidad al grupo tanto en lo musical como en la llegada al público.

Desde 2024 vienen recorriendo el país y haciendo temas con grandes artistas del cuarteto, la cumbia y otros géneros de la música nacional.

LBC & Eugenia Quevedo son de los más escuchados del país en Youtube y Spotify, tanto con sus presentaciones en vivo como lo grabado en estudio. Entre otros escenarios han tocado en el Movistar Arena de Buenos Aires, con capacidad para 15 mil espectadores.