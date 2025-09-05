Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo comenzó el GP de Monza

Arrancó el fin de semana para el piloto argentino en Italia. En la primera prueba libre fue suplantado por el piloto de reserva de Alpine.

El piloto argentino de la escudería Alpine , Franco Colapinto , mostró su malestar con las altas temperaturas en el inicio del fin de semana en el Gran Premio de Monza en Italia.

Colapinto no pudo redondear una buena actuación y terminó último en la práctica libre 2. El piloto argentino no participó de la primera sesión de entrenamientos, donde fue reemplazado por el estonio Paul Aron por la normativa de cederle el auto en al menos dos prácticas libres a un rookie a lo largo del año.

Ya en la FP2, el argentino registró un mejor tiempo de 1:21,564 y terminó a un segundo y 686 milésimas del ganador, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

Luego de terminar último en la segunda práctica libre que tuvo lugar este viernes, el oriundo de Pilar aseguró que el calor en Italia “viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Viene mal, pero trataremos de mejorar”.

“Estamos un poco lejos, creo que hay que entender el porqué en la noche. Porque tenemos tan poco grip atrás y sobre calentamos las gomas. Un poco de trabajo para esta tarde y estar listos para mañana” agregó.

En cuanto a lo que fue el rendimiento del equipo en estas dos pruebas libres, Colapinto declaró: “Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino. Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1963990910217195571&partner=&hide_thread=false FP2 TOP 5 (40/60 mins)

Norris

Sainz

Piastri

Hamilton

Verstappen#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/XgkpQfOcgL — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

“Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por las rectas. Después, lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno. Mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho” añadió el argentino.

La pelea por el campeonato en Fórmula 1

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el australiano Oscar Piastri dio un gran paso en su camino hacia el título, ya que el fin de semana pasado ganó en Países Bajos y le sacó 34 puntos a su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Más abajo y casi sin chances, en la tercera posición, figura el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), a 106 puntos de Piastri.

El último ganador del GP de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, que el año pasado hizo delirar a los miles de fanáticos de Ferrari que dijeron presente en el Autódromo Nacional de Monza.

Este sábado continuará el fin de semana de Fórmula 1 en Monza, donde Colapinto participará de la tercera práctica libre a las 7:30 de la mañana hora Argentina, mientras que la clasificación será desde las 11 horas.

La carrera principal del GP de Monza será el domingo a las 10 de la mañana.