Trompo y afuera: así le fue al reemplazante de Franco Colapinto en la primera práctica de Monza

Paul Aron tuvo su oportunidad de girar en el Alpine de la Fórmula 1 y protagonizó una maniobra complicada.

El piloto estonio Paul Aron , quien reemplazó al argentino Franco Colapinto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italiaasustó a todos al protagonizar un trompo en el Autódromo Nacional de Monza.

Aron, quien buscaba aprovechar la oportunidad para demostrar que está a la altura de la categoría, pisó el pasto antes de su entrada a la curva cuatro y esto provocó que realizara un trompo, aunque no tuvo mayores consecuencias.

El estonio no pudo redondear una buena actuación, ya que terminó último y a dos segundos del líder, el británico Lewis Hamilton.

La ocupación del auto por parte de Aron en lugar de Colapinto se debe a la obligación reglamentaria que tienen las escuderías de la Fórmula 1 de cederle el monoplaza a un rookie en al menos dos sesiones al año.

Embed ¡TROMPO DE ARON EN MONZA! El piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza y terminó saliendo de la pista.



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/naz1wQgn8J — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Los Ferrari arrancaron bien

Tanto Hamilton como el monegasco Charles Leclerc, dominaron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Hamilton se quedó con la primera posición gracias a su vuelta en la que registró un tiempo de 1:20,117, mientras que Leclerc terminó como su escolta, al finalizar a solo 169 milésimas.

Este resultado ilusiona de cara a lo que resta en el fin de semana a los tifosis de Ferrari, en un año verdaderamente para el olvido para la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1.

La gran sorpresa de la sesión fue el español Carlos Sainz Jr., de Williams, quien terminó en la tercera posición.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien lidera el campeonato, concluyó sexto.

Esta sesión no contó con la participación de Colapinto, quien le cedió su Alpine al estonio Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies. Su reemplazante de turno no pudo redondear una muy buena actuación y terminó último, a dos segundos de Hamilton, mientras que el otro piloto oficial del equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 18°.

La práctica libre 2 del GP de Italia, que ya contará con la presencia de Colapinto, comenzará a las 12 del mediodía (hora de Argentina).