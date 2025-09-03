Por qué Franco Colapinto no estará en la primera práctica en Monza

La próxima fecha de la Fórmula 1 se correrá en el circuito italiano y el argentino no formará parte del inicio de la actividad.

Alpine confirmó que el piloto reserva estonio Paul Aron tomará el lugar de Franco Colapinto durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Italia , a disputarse este fin de semana en el autódromo de Monza . La medida responde al cumplimiento obligatorio de la normativa de la F1 que exige a las escuderías dar participación a pilotos novatos en sesiones oficiales.

Será la primera vez que Aron, de 21 años, pilotará el A525 de Alpine en una FP1, aunque ya tuvo dos experiencias previas en la temporada con el equipo Sauber, bajo un acuerdo de colaboración entre ambas escuderías.

Mediante un comunicado, Alpine informó: "Paul Aron tendrá su primera oportunidad de conducir para el equipo en un fin de semana de Gran Premio durante la FP1. Esta será su tercera participación en una sesión de este tipo en 2025 y la primera con nosotros. Ha trabajado extensamente en el simulador, participado en el programa de pruebas con coches anteriores y en las jornadas de neumáticos Pirelli, además de los tests de jóvenes pilotos en Abu Dhabi al cierre de la temporada pasada".

Tras el anuncio, Aron expresó: "Estoy ansioso por tomar el volante del A525 con el equipo en Monza. Conozco a todos desde que me integré a finales del año pasado y agradezco la confianza para participar en los libres 1. Mi objetivo es ayudar a configurar el coche para el fin de semana y contribuir a un arranque competitivo".

Aron acumula experiencia previa en un monoplaza de F1: participó en los tests de postemporada en Abu Dhabi con el Alpine 2024, completó seis jornadas de pruebas con coches anteriores y colabora activamente en el desarrollo del proyecto 2025-2026 en el simulador, apoyando a los titulares Colapinto y Gasly.

En sus dos apariciones con Sauber, Aron registró un 17º puesto en Silverstone, con 25 vueltas, y una salida anticipada en Hungría por un problema mecánico que limitó su participación a apenas ocho giros.

Cabe destacar que, desde esta temporada, la F1 incrementó el requisito de participación de rookies: cada equipo debe incluir a un piloto novato en dos sesiones de FP1 por monoplaza, totalizando cuatro intervenciones anuales por escudería. La normativa anterior exigía sólo una sesión por auto.