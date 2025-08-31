La furia de Franco Colapinto contra Alpine tras no haber podido sumar puntos: "Era muy fácil"

El piloto argentino, que hizo una fantástica carrera y terminó en el puesto 11, se vio perjudicado por la estrategia de Alpine y las maniobras defensivas de Pierre Gasly.

Franco Colapinto tuvo una más que destacada actuación en el Gran Premio de Países Bajos , pese a la deficiente estrategia de Alpine y las complicaciones que se produjeron en pista: el ingreso de tres safety car y las múltiples incidencias no desconcentraron al piloto argentino, que acabó en el 11° lugar y fue protagonista de su mejor performance en siete carreras con la escudería francesa. Así y todo, el oriundo de Pilar se mostró ofuscado por no haber podido cosechar puntos.

Lo cierto es que el pichón de crack, de 22 años, venía de atravesar un fin de semana complejo debido a la picante frase de Flavio Briatore , quien había advertido que el ex Williams "no estaba preparado" para afrontar la temporada de la Fórmula 1. Curiosamente, el jefe de equipo no hizo mención alguna al monoplaza que maneja la promesa , el peor del circuito; pero sí reconoció que todos los esfuerzos están puestos en las actualizaciones de cara al 2026.

Este domingo, el bonaerense mostró un gran ritmo, superando a Pierre Gasly y a otros competidores directos, pero tuvo cruces con el ingeniero de pista Stuart Barlow, que le pidió cambiar posiciones con su compañero cuando estaban a muy corta distancia. Luego, con la tracción de las gomas medias y blandas, sobre el cierre de la carrera, el nacido en Reino Unido tardó en pedirle al galo que dejara pasar al argentino .

Colapinto: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo"

En lugar de dejarlo ir a pelear por el P10 con Esteban Ocon, el francés pergeñó una serie de maniobras defensivas que complicaron las aspiraciones del joven albiceleste. "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era bastante fácil sumar hoy, un punto por lo menos, no había que esforzarse mucho", remarcó Colapinto al finalizar la jornada, visiblemente enojado con el desenlace. Luego, agregó: "Fue una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos menos oportunidades".

"Pudimos haber hecho las cosas un poco mejor. Siento que estoy más consistente con el auto. Estoy un poco más cómodo, y con eso sí estoy contento. Un poco triste porque podría haber sumado uno o dos puntos", recalcó el piloto, que junto con Jack Doohan -al que reemplazó con el correr de la campaña- es el único que todavía está en cero en el Campeonato. Ahora, Franco deberá poner el foco en Monza, donde le tocó debutar el año pasado y sorprendió al planeta entero.