Piastri ganó el GP de Países Bajos y Franco Colapinto terminó 11°

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó una buena carrera en el Gran Premio de Países Bajos y llegó en el puesto 11°. El ganador fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, quién lideró desde la primera vuelta la carrera de Fórmula 1.
Ganó Piastri y Colapinto terminó 11°
El australiano de McLaren sumó puntos relevantes para asegurarse el campeonato de Fórmula 1. El podio se completó con Verstappen (Red Bull) y el sorpresivo tercer lugar para Isack Hadjar (Racing Bull).
El argentino Franco Colapinto, de buena carrera en el GP de Países Bajos, finalizó en la posición 11° en el umbral de los puntos de la Fórmula 1. Otra vez, la decisión de estrategia de Alpine dejó algunas dudas.
Dejá tu comentario