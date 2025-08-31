Piastri ganó el GP de Países Bajos y Franco Colapinto terminó 11°

Live Blog Post

Ganó Piastri y Colapinto terminó 11°

El australiano de McLaren sumó puntos relevantes para asegurarse el campeonato de Fórmula 1. El podio se completó con Verstappen (Red Bull) y el sorpresivo tercer lugar para Isack Hadjar (Racing Bull).

ISACK HADJAR FINISHES P3



What a drive from the rookie! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/i5s4KbQGYr — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

El argentino Franco Colapinto, de buena carrera en el GP de Países Bajos, finalizó en la posición 11° en el umbral de los puntos de la Fórmula 1. Otra vez, la decisión de estrategia de Alpine dejó algunas dudas.