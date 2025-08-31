El clima en Neuquén

icon
Temp
57% Hum
en vivo fórmula 1 LA MAÑANA | NEUQUEN - 31 de agosto de 2025 - 11:43

Piastri ganó el GP de Países Bajos y Franco Colapinto terminó 11°

El argentino salió desde la posición 16 en la carrera que se compitió en el circuito de Zandvoort. Mala perfomance de Ferrari. Norris abandonó.

Franco Colapinto terminó 11° en el GP de Países Bajos en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 11° en el GP de Países Bajos en la Fórmula 1

Franco Colapinto con otro desafío en la Fórmula 1

Franco Colapinto con otro desafío en la Fórmula 1

La Ferrari de Leclerc

La Ferrari de Leclerc

Intensa carrera en el GP de Países Bajos

Intensa carrera en el GP de Países Bajos

EN VIVO

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó una buena carrera en el Gran Premio de Países Bajos y llegó en el puesto 11°. El ganador fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, quién lideró desde la primera vuelta la carrera de Fórmula 1.

Hubo incidentes, abandonos y distintas alternativas que se hicieron apasionante la competencia a lo largo de las 72 vueltas al circuito de Zandvoort.

...

Embed - ¡PIASTRI DOMINÓ Y ZANDVOORT NOS REGALÓ UN CARRERÓN EN LA MEJOR PERFORMANCE DE FRANCO! | RESUMEN
Live Blog Post

Ganó Piastri y Colapinto terminó 11°

El australiano de McLaren sumó puntos relevantes para asegurarse el campeonato de Fórmula 1. El podio se completó con Verstappen (Red Bull) y el sorpresivo tercer lugar para Isack Hadjar (Racing Bull).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962164462355443954&partner=&hide_thread=false

El argentino Franco Colapinto, de buena carrera en el GP de Países Bajos, finalizó en la posición 11° en el umbral de los puntos de la Fórmula 1. Otra vez, la decisión de estrategia de Alpine dejó algunas dudas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962165610256773225&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Se quedó Norris en la vuelta 65

El motor del McLaren de Lando Norris se rompió y es un golpe a sus intenciones de pelear por el campeonato. Safety Car y otraz vez los autos cambian neumáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962161610581025094&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto de 12° a 15° puesto

El argentino había quedado en la posición 12, pero al ingresar al pit line para cambiar neumáticos se quedó en la posición 15. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, prefirió quedarse en pista y subió hasta el 8° lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1962159258088132991&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Safety Car tras choque de Ferrari de Leclerc

En la misma curva donde Hamilton quedó fuera de la competencia, la Ferrari de Leclerc fue chocada por el Mercedes de Antonelli (al que sancionaron con 10 segundos de penalización). Todos los autos aprovecharon el safety car para cambiar todos los neumáticos para la última parte de la carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962158300931260722&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

50 vueltas sin cambios en la punta

El australiano Oscar Piastri lidera con tranquilidad el GP de Países Bajos, seguido por su compañero de McLaren, Lando Norris, y Verstappen en el tercer lugar.

Live Blog Post

Incidente entre Sainz y Lawson

En el relanzamiento el Williams de Sainz y Lawson (Racing Bull) se tocaron, lo que motivó algunos problemas en sus autos. Esto favoreció al Alpine de Colapinto que pasó al 15°. En la punta de carrera, Piastri lidera sin problemas.

En la vuelta 31, otro virtual Safety Car por un elemento que habría perdido el Williams de Sainz en plena recta principal del circuito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpeedSectorF1/status/1962150133635731645&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Se pegó Hamilton y entra el Safety Car

La Ferrari de Lewis Hamilton chocó en la salida de una de las curvas -la número 3- más peligrosas del circuito y debió ingresar el auto de seguridad. La situación fue aprovechada por todos los equipos para renovar sus neumáticos sin perder posiciones. Colapinto marcha en la posición 17.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962147615178359019&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto a boxes

En la vuelta 21, el Alpine de Franco Colapinto va a boxes para cambiar neumáticos, de blandos a la composición más dura. El argentino cae a la posición 19°.

En total son 72 giros en el GP de Países Bajos. También ingresaron Alonso, Hulkenberg y Tsunoda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1962145821278757097&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Verstappen no aguanta el ritmo de los McLaren

Mientras comienzan a caer algunas gotas sobre el circuito, sigue liderando Oscar Piastri, al tiempo que Lando Norris recupera el segundo lugar al sobrepasar a Max Verstappen. Colapinto cae a 15°, luego de una orden de equipo que le ceda el lugar a Gasly, se compañero en Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1962143527166468122&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962143267413209405&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Buena largada de Max, Colapinto subió un puesto

Gran largada del Red Bull del campeón del mundo, Max Verstappen, que alcanzó a superar a Lando Norris (Mc Laren), que quedó tercero. Franco Colapinto marcha en la posición 15° en las primeras vueltas.

Para la vuelta 6, Colapinto llegó al puesto 14° tras sobrepasar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962141880214323313&partner=&hide_thread=false

Crecen las posibilidades de lluvia a lo largo de la carrera, por lo que las estrategias serán importantes para todos los equipos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962139848883494944&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

La grilla de partida del GP de Países Bajos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961798633981903138&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso