Franco Colapinto quedó a un paso de superar la Q1 en Zandvoort

El argentino no pudo superar el primer corte en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto quedó eliminado de la primera clasificación en Zandvoort, el Gran Premio de Países Bajos y largará desde el puesto 16 de la carrera principal del domingo.

Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el piloto de Alpine no pudo repuntar en la clasificación y terminó en el puesto 16 , por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.

El joven argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando , desplazando al pilarense al decimosexto lugar.

McLaren parece no tener contra

El que se quedó con la pole position fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que largará primero este domingo la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos.

Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Así será la parilla de largada el domingo en Zandvoort

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Isack Hadjar (Racing Bulls)

5. George Russell (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Willams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)