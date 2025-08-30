Un histórico piloto del automovilismo respaldó a Colapinto con un claro mensaje

Un piloto múltiple campeón en el Turismo Carretera y con experiencia en el automovilismo internacional lanzó un mensaje motivador en medio de las críticas a Colapinto.

Franco Colapinto no atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1 y el fin de semana en Zandvoort no logra alcanzar las expectativas que tiene la escudería Alpine con un puesto 16 en la qualy para largar en esa posición en la final. Ante los rumores de cara al 2026 donde distintos medios europeos afirman que le costará tener un lugar en la parrilla, algunas personalidades históricas del automovilismo salieron a respaldarlo.

Fue Agustín Canapino , multiple campeón en el Turismo Carretera nacional y excorredor de Indycar, quien lanzó un claro mensaje en sus redes sociales para respaldar al piloto de 22 años. "Simplemente quiero decir en este momento que lo que hace Franco Colapinto es extremadamente bueno, solo él sabe lo difícil que es estar ahí arriba y hacerlo lo bien que lo hace”, escribió en las historias de Instagram.

Sumado a esto dijo: “Solo él sabe lo difícil que es estar ahí arriba. No se imaginan lo que debe ser manejar esos autos y contra esos pilotos. Yo no puedo. Y estoy seguro de que nadie puede porque vivirlo es para muy pocos”. Para reafirmar su apoyo al piloto de la escudería francesa agregó: “Confío en que va a estar mucho tiempo para demostrarle a todos lo que verdaderamente puede hacer como lo hizo el año pasado más de una vez”.

Canapino

Para cerrar Canapino envió un mensaje esperanzador para los fanáticos de Franco: “Tiene mucho talento y dedicación, el resto llega solo. Acá seguiremos apoyando y alentando”.

Franco Colapinto quedó a un paso de superar la Q1 en Zandvoort

Franco Colapinto quedó eliminado de la primera clasificación en Zandvoort, el Gran Premio de Países Bajos y largará desde el puesto 16 de la carrera principal del domingo.

Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el piloto de Alpine no pudo repuntar en la clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.

El joven argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al pilarense al decimosexto lugar.

McLaren parece no tener contra

El que se quedó con la pole position fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que largará primero este domingo la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos.

Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Piastri es el puntero del campeonato seguido de Norris, mientras que el campeón defensor está tercero, misma posición en la que largará la final del domingo en Zandvoort.

La gran sorpresa del sábado la dio Isack Hadjar, que con su Racing Bulls superó a George Russell en la Q3 y se metió cuarto.

La escudería a la que pertenece Hadjar forma parte del conglomerado de equipos de Red Bull y es una de las "segundas marcas" de la Fórmula 1. Por eso este resultado que logró el joven de apenas 20 años hace mucho ruido en el mundo del automovilismo, ya que tiene un auto bastante peor que el resto de los top 10.

Así será el orden de largada el domingo

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Isack Hadjar (Racing Bulls)

5. George Russell (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Willams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)