Máxima Zorreguieta y su familia en la Fórmula 1 en Países Bajos: la opinión sobre Franco Colapinto

La reina de los Países Bajos asistió al Gran Premio junto al rey Guillermo y sus hijas. La atención se la llevaron sus estilos, pero también sus palabras sobre Franco Colapinto.

La familia real neerlandesa dijo presente en el GP de Países Bajos , una de las citas más esperadas de la Fórmula 1 . Máxima Zorreguieta , el rey Guillermo y sus tres hijas se mostraron sonrientes en el circuito de Zandvoort, donde además de lucir sus looks recibieron consultas de la prensa. Allí, la reina dejó un mensaje especial en referencia al piloto argentino Franco Colapinto , que finalizó en el puesto 11.

En un video que publicó en Instagram un medio neerlandés, dejó entrever cómo llegaron los orange, con atuendos descontracturados y una sonrisa que siempre los caracteriza en sus rostros. Esta no era la primera vez que asistían a un evento deportivo de gran envergadura, en otras oportunidades se los vio en compañía de otras competencias de renombre internacional que tuvieron lugar en su país.

Incluso también estuvieron presentes el año pasado en el GP de Países Bajos, donde fue furor el osado outfit de Alexia.

Máxima Zorreguieta, Guillermo y sus hijas en el Gran Premio de Fórmula 1 de Países Bajos (1)

Al ingreso del Circuito de Zandvoort, Máxima Zorreguieta habló con ESPN Argentina en español y sorprendió a todos sobre su análisis al respecto. “Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico, donde no solo son los pilotos, también son las escuderías, con la tecnología que tienen... Es muy interesante y divertido para todos”.

Qué dijo Máxima Zorreguieta sobre Franco Colapinto

Luego de ello, el cronista le consultó si “en su corazoncito” también hincharía por el argentino Franco Colapinto y ella respondió: “Sí, bueno, pero todavía no lo conocí”.

¡ESPN CON LA REINA MÁXIMA DE PAÍSES BAJOS!



Fanática de Verstappen pero también alienta a su compatriota, Franco Colapinto, en el #DutchGP.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 31, 2025

Tras dar por finalizada la charla con Máxima, logró hacerle una pregunta también a Guillermo, que contestó rápido porque la reina interrumpió: “Nos tenemos que ir”. Y él agregó: “Es que empieza el himno nacional”. Lo cual provocó una reacción divertida e ingeniosos memes en las redes por la cara que puso el periodista al darse cuenta de la situación.

Los outfit de la familia real

En cuanto al outfit que eligieron para la ocasión, Zorreguieta utilizó una pollera en tonos marfil y anaranjado, con una remera básica blanca y un suéter en el mismo color. El bolso naranja, que llevó como accesorio, fue un directo guiño al piloto neerlandés y a los compatriotas de los Países Bajos.

Por su parte, Alexia, la llamada “princesa rebelde”, asistió con un short estampado, un par de botas bucaneras de gamuza marrón, una musculosa con escote en V en el mismo tono y un blazer cobre claro.

En cambio, la heredera al trono, Amalia, vistió un mono negro y holgado, con un piloto marrón. En tanto, Ariane, la más joven de las tres princesas, portó un estilo similar al de su padre, con una camisa, jean azul y zapatillas. Ninguna de ellas llevó un símbolo con los colores representativos de su nación.

Por último, el rey Guillermo, al igual que en el resto de los eventos sociales a los que asiste, usó un traje gris, con zapatos negros y una camisa celeste simple.

A poco de hacerse públicas las imágenes en la prensa neerlandesa, los usuarios de las redes sociales se manifestaron con diferentes mensajes de cariño hacia la corona. Algunos de los que destacaron, fueron: “Muy bonitos todos”; “Hermosa familia” y “¡Muy bueno!”.