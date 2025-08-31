Bomba: qué le falta al Dibu Martínez para sumarse al Manchester United

A finales de la temporada pasada, todo parecía indicar que Emiliano Martínez estaba atravesando sus últimos días como arquero del Aston Villa . El campeón del mundo con la Selección Argentina, de todas formas, atravesó la pretemporada sin ofertas concretas de salida, pese a que incluso se había despedido de los hinchas villanos, y fue titular en el segundo encuentro de su equipo por la Premier League -fue 0-1 ante el Brentford-.

Sin embargo, de cara al compromiso de hoy frente al Crystal Palace , que terminó en derrota por 3-0, el Dibu no figuró siquiera en la lista de convocados. En ese contexto, el experto en mercado de pases Fabrizio Romero tiró la primicia: el Manchester United estaría negociando directamente con la dirigencia para poder contar con los servicios del surgido en el Arsenal. De hecho, el golero es prioridad ante el flojísimo rendimiento de Andre Onana .

El elenco comandado por Rubén Amorim enfrenta una crisis institucional prácticamente sin precedentes y hace apenas unos días se quedó afuera de la Copa de la Liga Inglesa frente al Grimsby , conjunto que milita en la cuarta división del Reino Unido. El acuerdo se habría alcanzado en términos personales con el guardameta, pero todavía no con las autoridades del Villa, aunque se descuenta que se producirá en los próximos días.

Manchester United have agreed personal terms with Emiliano Martínez and approached Aston Villa!



As exclusively revealed this morning, Dibu is back as concrete option for #MUFC if Lammens deal doesn't happen.

Talks well underway now.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

La otra alternativa de los Red Devils era Senne Lammens, que juega en el Royal Antwerp de Bélgica, aunque quedó un poco más relegado. El cierre de la ventana de transferencias de verano es este martes, por lo que el vínculo debe rubricarse lo antes posible. El marplatense, mientras tanto, tiene previsto sumarse ese mismo día a los entrenamientos con el combinado nacional, de cara a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Cuándo termina el contrato del Dibu Martínez con el Aston Villa

Con el cuadro que dirige Unai Emery, el crack de 32 años logró alzarse con el premio The Best al mejor del mundo en su puesto en diciembre del año pasado, un galardón que también había conquistado en un 2022 bisagra. Por lo pronto, el futbolista que hizo inferiores en Independiente tiene contrato hasta junio de 2029, y su valor de mercado es cercano a los 20 millones de libras. Tras los rumores sobre un posible interés del Bayern Munich y el Atlético de Madrid, otro club del Reino Unido se mete en el medio. ¿Rompen el chanchito?