Hay acuerdo: en Europa afirman que Dibu Martínez acordó con un nuevo club y podría salir de Aston Villa

El arquero campeón del mundo con la Selección argentina podría dar un salto de calidad a nivel clubes pasando a un histórico de la Premier League.

Parece que Emiliano Martínez tiene los días contados en Aston Villa y finalmente, luego de varios meses de negociación con el Manchester United , parecería haber llegado a un acuerdo para cambiar de club y darle un salto de calidad a su carrera para sostener su presencia en la Selección argentina donde se ganó la idolatría por sus actuaciones en momentos claves.

En las últimas horas el periodista especializado en traspasos Fabrizio Romano reveló en sus redes sociales que "Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa" intentando darle un cierre a las negociaciones que llevan un largo tiempo y también cumpliéndole un deseo al piloto. Sin embargo el periodista dio detalles de qué falta para que la negociación se concrete definitivamente. " Dibu regresa como opción concreta para United si el acuerdo con Lammens no se concreta. Las conversaciones ya están muy avanzadas", confesó en su cuenta de X (ex Twitter).

Lo cierto es que en medio de las negociaciones que se dan entre los Red Devils y Martínez, continúan las negociaciones con el Royal Antwerp para concretar la llegada del arquero Senne Lamens para reemplazarlo. Si su arribo no se puede concretar, el United quiere estar preparado para cerrar rápidamente a un portero ante el rendimiento de André Onana y su par Bayindir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1962139465154969796&partner=&hide_thread=false Manchester United have agreed personal terms with Emiliano Martínez and approached Aston Villa!



As exclusively revealed this morning, Dibu is back as concrete option for #MUFC if Lammens deal doesn’t happen.



Talks well underway now. pic.twitter.com/rB7piyzk4F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Las próximas horas serán claves para ver cómo se desarrollan las negociaciones entendiendo que no hay margen para vericuetos por la vigencia del mercado de pases en Inglaterra. Es que este lunes primero de septiembre a las 18 horas de Reino Unido se le pondrá punto final a la ventana de traspaso y se sabrá definitivamente si el arquero campeón del mundo da un salto profesional en su carrera a nivel clubes dando el salto de calidad a uno de los clubes más reconocidos a nivel mundial.

Si se concreta la venta será un dolor de cabeza para el equipo que entrena Unai Emery ya que el arquero fue una pieza clave para ser protagonista en la Premier League como también en Champions League.