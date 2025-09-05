Franco Colapinto comienza la acción en el GP de Monza: lo que tenes que saber

El piloto argentino de Alpine no participará de la primera práctica libre y recién verá acción en la segunda.

La actividad para Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia , correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1 , se pondrá en marcha este viernes , en una jornada que contará con las prácticas libres 1 y 2.

El argentino, quien viene de quedar muy cerca de sumar puntos en el Gran Premio de Países Bajos en el que terminó undécimo, será reemplazado en la práctica libre 1, que será entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana (hora de Argentina), por el estonio Paul Aron , uno de los pilotos de reserva del equipo francés.

Esta decisión por parte de Alpine se debe a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los pilotos a otorgar al menos dos prácticas libres por temporada a pilotos rookies.

En el caso de Alpine, ya habían cumplido con una sesión con Hirakawa en lugar de Jack Doohan en Suzuka y ahora era el turno de liberar el asiento de Colapinto, aunque aún restan dos oportunidades más en el auto de Gasly para completar la reglamentación.

Colapinto (1)

De todas maneras, Colapinto se volverá a subir a su Alpine para la segunda sesión de entrenamientos, que será entre las 12 y las 13. Allí, el argentino dará la mayor cantidad de vueltas posibles, con el objetivo de recuperar lo perdido en la FP1.

Este circuito de Monza le trae muy buenos recuerdos a Colapinto, ya que allí fue donde disputó su primer Gran Premio en la Fórmula 1, el año pasado, cuando finalizó en el duodécimo puesto.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el australiano Oscar Piastri dio un gran paso en su camino hacia el título, ya que el fin de semana pasado ganó en Países Bajos y le sacó 34 puntos a su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Más abajo y casi sin chances, en la tercera posición, figura el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), a 106 puntos de Piastri.

El último ganador del GP de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, que el año pasado hizo delirar a los miles de fanáticos de Ferrari que dijeron presente en el Autódromo Nacional de Monza.

Las declaraciones de Franco Colapinto

Franco Colapinto (Alpine) palpitó su participación en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, y destacó que tiene “más confianza en el auto porque gané esas sensaciones que no había podido tener antes”.

Además, señaló que “los ingenieros me están ayudando mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando duro, la pista puede ser complicada por la cantidad de rectas”.

Con respecto al recuerdo que le trae el Autódromo Internacional de Monza, Colapinto expresó que “este fue el primer circuito en el que corrí en 2024, así que a partir de acá vienen nueve trazadas que conozco. Es lindo volver a Monza, me gusta y está lleno de los apasionados tifosi”.

Por último, se refirió a la polémica con su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien tardó en entregarle la posición sobre el final del GP de Países Bajos y eso dejó al argentino sin chances de sumar puntos por primera vez en la temporada.

“Creo que está todo muy claro. Intercambiamos posiciones y todo estuvo bien con eso”, reconoció Colapinto, quien además se lamentó porque “estuvimos muy cerca de los puntos y fue un poco una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto”.