"Me juró por sus hijos": la revelación de Gianinna Maradona en el jury contra Makintach

La hija de Diego Maradona se mostró conmovida en una audiencia contra la jueza que encabezó el juicio por la muerte del futbolista, el cual fue suspendido.

Continúa el jury contra la jueza Julieta Makintach , integrante del tribunal de San Isidro que encabezó el juicio por la muerte de Diego Maradona y ahora enfrenta cargos por mal desempeño después de haber participado en la producción del documental "Justicia Divina", que se filmaba sin autorización.

Este miércoles le tocó declarar a Gianinna Maradona , hija del futbolista, quien aclaró que "Queríamos saber la verdad y alguien tenía que pagar por lo que pasó el 25 de noviembre".

La hija de Maradona fue la s egunda testigo del día en prestar su testimonio y reveló que no se encontraba de acuerdo con el pedido de suspensión del juicio. "Me enojé con Burlando porque no creíamos ni sabíamos la dimensión de lo que estaba pasando. Le pido perdón de nuevo porque no creía en él ni en lo que estaban planteando ", sumó entre lágrimas.

Por otra parte, reveló que la magistrada le había negado la existencia del proyecto y que incluso "me juró por sus hijos que no había ningún documental". Visiblemente afectada, comentó que se sintió cuando vio por primera vez el documental: "Me quise morir".

"Es una persona muerta, más allá de que sea Diego Maradona, es mi papá y es abuelo de mi hijo. No puedo creer que haya gente que alardee o se haga eco de una muerte", sentenció. Durante unos 10 minutos, Gianinna realizó su intervención sin preguntas de las partes para evitar la revictimización.

Sobre su contacto con Makintach, agregó que tuvo "empatía como mujer" y le había creído. "Yo días atrás había declarado y me expuse, le pedí perdón a mi hijo porque conté que realmente cuando se murió mi papá yo me quería morir", declaró llorando.

Giannina estaba citada a declarar como testigo junto a Dalma Maradona. No obstante, en el curso de la jornada, finalmente las partes decidieron desistir de la declaración de su hermana.

La declaración del productor detrás del documental del juicio de Maradona

Previo a la declaración de la hija menor de Diego, el productor del documental, José Arnal, confirmó que Makintach "sabía del proyecto", lo que agravó la situación judicial de la magistrada. Incluso, ya había empezado negociaciones para comercializarlo. "Invertí 7 millones de pesos más o menos y habíamos estimado que todo iba a costar 800 mil dólares“, aseguró.

"El primero se llamaba Justicia Divina, decía la historia del juicio por la muerte de Maradona desde la perspectiva de la jueza, era una sinopsis", dijo. Con sus dichos desmintió así a María Lía "la Negra" Vidal, amiga de la magistrada y señalada como guionista, quien aseguró que no se había firmado ningún acuerdo comercial.

"A mí me consta que la jueza sabía de este proyecto. Yo no hablaba con la jueza solo a través de Juan y María Lía algunas veces. Ellos me decían que ella lo conocía. El día de la nota del domingo 9 de marzo quedó claro que ella estaba al tanto", confirmó Arnal. "Teníamos una cámara profesional. Estaba a la vista. No hubo ningún impedimento", sumó.